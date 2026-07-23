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中共海峽實彈演習？ 專家：只是內水小範圍射擊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
大陸漳州海事局發布實彈射擊的航行警告，引發台灣方面關注。實則其範圍位於東山島東方，只是沿海的小範圍射擊訓練，甚至沒有超過大陸公告的領海基線，只能算內水。圖／截自google map
大陸漳州海事局發布實彈射擊的航行警告，引發台灣方面關注。實則其範圍位於東山島東方，只是沿海的小範圍射擊訓練，甚至沒有超過大陸公告的領海基線，只能算內水。圖／截自google map

大陸漳州海事局發布航行警告，今天（23日）6時至18時、24日6時至18時，台灣海峽部分海域進行實彈射擊，禁止進入。消息被台灣媒體引述，頓時引起不少關注。甚至有媒體報導時，和25日藍營將要為食安問題發動遊行聯想在一起。不過專家指出，這只是沿海的小範圍射擊訓練，相關海域甚至沒有超過大陸公告的領海基線，只能算「內水」。而且大陸方面除了發布航行警告外，也沒有如同以往中共藉軍演對台施壓的前例，透過各種管道大量散播消息，因此大可「穩著點」。

中華戰略學會資深研究員張競說，依據中國大陸在福建、廣東交界處的領海基點：東碇島（北緯24°09.7′ 東經118°14.2′，由中華民國實際控制）、大柑山（北緯23°31.9′ 東經117°41.3′ ）、南澎列島（北緯23°12.9′ 東經117°14.9′），可發現這次漳州海事局「閩航警126/26」航行警告涵蓋海域，都位於其領海基線以內，換句話說，就是管制海域完全在內水範圍，沒有超出領海基線。

張競表示，靶區涵蓋範圍距離台灣本島極度遙遠，加上此項軍演並非由解放軍直接宣布，台灣方面係透過漳州海事局所發布航行警告獲知，因此絕不可能是藉此對台進行政治恫嚇，此種例常性射擊演練，亦無可能繼續升級成為戰區級別大規模演習。進一步說，中共若真要運用軍事活動施壓，要讓台灣鄉親真正有感，必然會透過各個發言管道，明白表達其意圖，絕對不可能隨便行事亂打啞謎，讓台灣社會本身去猜測臆斷。

中共 實彈 台灣海峽

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