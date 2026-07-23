中國調查船現蹤蘭嶼外海 海巡派艦監控駁主權操作

中國官媒宣稱，中國水產科學研究院東海水產研究所「藍海201」科學調查船，7月17日至23日在台灣東部海域進行漁業資源調查。海巡署今天駁斥，中國對台灣東部海域無權主張主權與管轄權，批評中方以漁業資源調查為名，進行政治操作及認知作戰。

海巡署表示，已運用聯合情監偵手段，全程掌握「藍海201」動態。今天下午2時30分，該船位於蘭嶼東北東方53浬海域，以航向350度、航速13.5節持續向北航離，目前由海巡署「蘭嶼艦」在線監控。

中國官媒宣稱「藍海201」在「中國台灣島」東部海域開展漁業資源調查，海巡署對此嚴正譴責，指中國刻意以「中國台灣島」及單方面宣稱進行調查，意圖侵犯我國主權，並惡意進行政治操作。

海巡署表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣東部海域無權主張主權及治理權；中方企圖透過漁業資源調查名義，行霸權擴張之實，已傷害兩岸和平並破壞區域穩定。

海巡署說，將持續嚴密掌握相關船舶動態，並採取一切必要手段，捍衛國家主權及台灣海域安全。