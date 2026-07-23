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軍友社榮譽理事長慰問陸軍淡水河口防禦部隊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑，23日前往淡水慰勞陸軍關指部聯兵一營（河防營）。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑，23日前往淡水慰勞陸軍關指部聯兵一營（河防營）。記者程嘉文／攝影

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往淡水，慰問陸軍負責淡水河口防務的陸軍關渡指揮部，感謝官兵堅守崗位，戮力戰訓本務工作的辛勞與付出。

李棟樑與軍友社秘書長簡士偉，在國防部副部長鍾樹明與陸軍司令呂坤修陪同，慰問關指部河防營。他捐贈團體慰勞金，並且一一親送小禮物給現場官兵，表示希望大家為國辛勞之餘，也要注意個人健康。鍾樹明則代表部長顧立雄致贈禮盒。

關指部河防營原番號為機步第三營，在民國108年的「可恃戰力專案」中，加入CM11戰車，改稱聯兵第一營。由於關指部負責北海岸防務，聯兵一營的防地又是其中最可能遭遇突襲的淡水河口，堪稱中樞防衛的第一關。因此該營維持戰備的等級，也是本島地面部隊之最。

軍友社榮譽理事長李棟樑（左），23日前往淡水慰勞陸軍關指部聯兵一營（河防營）。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（左），23日前往淡水慰勞陸軍關指部聯兵一營（河防營）。記者程嘉文／攝影

淡水 陸軍 李棟樑

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