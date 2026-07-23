快訊

中聯廠長100萬交保步出大門拒訪 律師反質疑記者「有沒有侵犯個資？」

食安修法⋯專家指加重罰則難解困境 籲中央一條鞭執法設「稽查大隊」

反擊徐國勇稱不負責「也太敢了」 蔣萬安引蘇乞兒1台詞轟賴清德

聽新聞
0:00 / 0:00

國防部：1.25兆特別預算遭刪 提無人機特別條例彌補戰力缺口

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院經濟委員會今天舉行「如何藉由無人載具專法，強化國防自主促進國際合作發展本土產業」公聽會。圖／取自國會頻道
立法院經濟委員會今天舉行「如何藉由無人載具專法，強化國防自主促進國際合作發展本土產業」公聽會。圖／取自國會頻道

立法院經濟委員會今天舉行「無人載具專法」相關公聽會，國防部次長陳文星於會中指出，行政院去年底提出的1.25兆元特別預算，原本納入各式無人機及反制無人機系統，但最終僅通過7800億元對美軍購，無法滿足國軍迫切作戰需求；今年提出2100億元的「國防自主無人載具採購特別條例」，就是要彌補1.25兆元遭刪除項目所造成的戰力缺口。

陳文星表示，俄烏戰爭及中東等多個戰場的實戰經驗已顯示，無人載具具備低成本、高效益、可大量部署及快速補充等特性，能有效執行情監偵、目標獲得、火力引導、精準打擊及戰損評估等任務，消耗敵方高價值兵力與裝備，充分展現不對稱作戰優勢。

陳文星指出，條例所列濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇3項裝備，是國防部借鑒俄烏戰爭實戰經驗、歷經長達2年深入研究後，確立最符合國軍作戰需求的裝備，盼委員及社會各界支持。

國防部書面報告說明「為何非走特別預算不可」，報告指出，115年度國防預算占中央總預算比率已由15%成長至18%，達近年新高，但軍事投資執行中的持續案已占用多數額度，新增建案納案空間有限；116年公務預算尚須檢討納入滑射天劍二型飛彈、天弓三型飛彈續購、跑滑道搶修裝備、中層反戰術彈道飛彈系統、各類型反制無人機系統及軍備韌性等重大新增建案，可用於無人系統的預算空間「極為有限」，若勉強增加將產生排擠效應，影響各政事別施政推動。

國防部提到，考量專業性及急迫性，防衛作戰需求的無人載具採購應由國防部擔任主管機關，無人載具產業發展整體規劃則由經濟部另行推動，才能兼顧國軍即戰力與傳統產業轉型的雙重目標。在因應技術快速迭代方面，國防部說明採分年方式籌補，並針對飛行控制AI模組（自主飛行）及通訊模組（群飛協同、抗干擾導航）兩大核心，制定具備軟體更新與硬體更換能力的規格。

國防部並指出，無人機交付國軍前須執行目視檢查、拆機檢驗，並通過數位發展部「無人機資安聯合驗測實驗室」對系統、軟體、通訊及韌體的全方位檢測，驗證具備頻率捷變、自動移頻及鏈路重建等能力。

無人機 國防部 中東

延伸閱讀

國民黨團提案凍結經濟部「無人機計畫」預算 朝野看法交鋒

無人機預算遭提案凍結 政院：恐衝擊產業、防救災與明年度總預算審議

綠轟無人機殺手 藍：民進黨假訊息轉移施政無能

藍擬刪無人載具預算 內政部：增第一線人員執勤風險

相關新聞

國防部：1.25兆特別預算遭刪 提無人機特別條例彌補戰力缺口

立法院經濟委員會今天舉行「無人載具專法」相關公聽會，國防部次長陳文星於會中指出，行政院去年底提出的1.25兆元特別預算，原本納入各式無人機及反制無人機系統，但最終僅通過7800億元對美軍購，無法滿足國軍迫切作戰需求；今年提出2100億元的「國防自主無人載具採購特別條例」，就是要彌補1.25兆元遭刪除項目所造成的戰力缺口。

軍友社榮譽理事長慰問陸軍淡水河口防禦部隊

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往淡水，慰問陸軍負責淡水河口防務的陸軍關渡指揮部，感謝官兵堅守崗位，戮力戰訓本務工作的辛勞與付出。

立法院無人載具公聽會 學者憂一次買斷後續維保、業者籲明確需求

立法院經濟委員會今天舉行無人載具專法公聽會，邀請專家學者及業者交換意見。與會專家學者指出，台灣若一次買斷無人機，難以支撐後續維保，應回歸常規預算，給台灣一個多元市場；無人機業者則認為，政院版需求量跟金額最明確，產業界才敢投資產線及人才。

綠媒控藍委爆料導致RDX炸藥案告吹 國防部：無法證實評論

裝修商福麥公司得標軍備局RDX炸藥購案，因無法取得原產地出口許可被解約並罰款，自由時報日前報導，有知情人士宣稱是因國民黨立委馬文君公開原產地來自印度才導致破局。軍備局官員今天表示，軍方收到輸出許可前也不知出口國，也不知道立委的訊息來源，無法回應評論。

國防部長否認8月底交船 海鯤艦今搶颱風來臨前出海潛航專家曝關鍵處

國防部長顧立雄7月20日在立院否認海鯤號潛艦8月底或9月初完工交船，強調交艦日期未設限，一切以安全與品質為上；海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試，軍事專家分析，海鯤艦今比往昔晚出海，研判會進行全科目重測亦可能過夜。

「中國施壓」說法挨轟沒證據 馬文君槓國防部：匿名放話救不了標案

立委馬文君今天針對RDX軍用炸藥採購案，反駁部分媒體引述匿名軍方人士指稱她在立法院質詢洩露供貨來源，導致中國介入阻撓印度核發輸出許可的說法。她強調，相關說法毫無證據，且時間順序根本不合理，質疑國防部將採購失敗責任推給立委監督，要求提出具體證據，不應透過匿名人士放話轉移焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。