國防部：1.25兆特別預算遭刪 提無人機特別條例彌補戰力缺口

立法院經濟委員會今天舉行「無人載具專法」相關公聽會，國防部次長陳文星於會中指出，行政院去年底提出的1.25兆元特別預算，原本納入各式無人機及反制無人機系統，但最終僅通過7800億元對美軍購，無法滿足國軍迫切作戰需求；今年提出2100億元的「國防自主無人載具採購特別條例」，就是要彌補1.25兆元遭刪除項目所造成的戰力缺口。

陳文星表示，俄烏戰爭及中東等多個戰場的實戰經驗已顯示，無人載具具備低成本、高效益、可大量部署及快速補充等特性，能有效執行情監偵、目標獲得、火力引導、精準打擊及戰損評估等任務，消耗敵方高價值兵力與裝備，充分展現不對稱作戰優勢。

陳文星指出，條例所列濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇3項裝備，是國防部借鑒俄烏戰爭實戰經驗、歷經長達2年深入研究後，確立最符合國軍作戰需求的裝備，盼委員及社會各界支持。

國防部書面報告說明「為何非走特別預算不可」，報告指出，115年度國防預算占中央總預算比率已由15%成長至18%，達近年新高，但軍事投資執行中的持續案已占用多數額度，新增建案納案空間有限；116年公務預算尚須檢討納入滑射天劍二型飛彈、天弓三型飛彈續購、跑滑道搶修裝備、中層反戰術彈道飛彈系統、各類型反制無人機系統及軍備韌性等重大新增建案，可用於無人系統的預算空間「極為有限」，若勉強增加將產生排擠效應，影響各政事別施政推動。

國防部提到，考量專業性及急迫性，防衛作戰需求的無人載具採購應由國防部擔任主管機關，無人載具產業發展整體規劃則由經濟部另行推動，才能兼顧國軍即戰力與傳統產業轉型的雙重目標。在因應技術快速迭代方面，國防部說明採分年方式籌補，並針對飛行控制AI模組（自主飛行）及通訊模組（群飛協同、抗干擾導航）兩大核心，制定具備軟體更新與硬體更換能力的規格。

國防部並指出，無人機交付國軍前須執行目視檢查、拆機檢驗，並通過數位發展部「無人機資安聯合驗測實驗室」對系統、軟體、通訊及韌體的全方位檢測，驗證具備頻率捷變、自動移頻及鏈路重建等能力。