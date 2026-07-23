立法院無人載具公聽會 學者憂一次買斷後續維保、業者籲明確需求

立法院經濟委員會今天舉行無人載具專法公聽會，邀請專家學者及業者交換意見。與會專家學者指出，台灣若一次買斷無人機，難以支撐後續維保，應回歸常規預算，給台灣一個多元市場；無人機業者則認為，政院版需求量跟金額最明確，產業界才敢投資產線及人才。

中華民國海軍退役少將夏光亞表示，面對大量無人機採購，台灣若一次買斷21萬架無人機及1300架無人艇，產業如何支撐後續維修及保障？因此採購不僅要充實國防，還要提振產業。政府提出緊急特別預算制度，但預算來源包括歲計賸餘及舉債，等同未來年輕人要背很多債；另急迫性是否有到需要一次買斷，這也需要考量，畢竟近期有三起採購案無法順利交貨。

夏光亞指出，採購法明定投標廠商資格、巨額投資由主管機關訂定之，主管機關應嚴格訂定，而非任由廠商投標。國民黨版提出用常規預算編列，分年分批編列可以讓產業持續研發，確認有產製能力，也保證後續維保問題。

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正表示，國防部目前最大的困境是人力不足，如同「有10輛卡車，卻只有7位駕駛兵」。無人載具本就是台灣需要的，面對國際壓力也一定要採購，非紅供應鏈更是必然，但台灣要先開5年菜單，5年都吃同樣的東西；還是給台灣一個多元市場，保持一定彈性。科技發展永遠走在法律前面，無人載具迭代適用，一次卡死「滿漢全席」菜單是否合適，請大家思考。廠商都是要先看到滿漢全席的菜單，但台灣需要透過經常性年度預算，逐年編列才是真正的防衛決心。

銘傳大學公共事務學系教授紀俊臣表示，此次行政院制定特別條例，只有7個條文就說鼓勵產業發展是不可能的，應把條文寫清楚一些；另建議編入年度預算，隨著科技進步做適當調整，把非軍用產業也發展起來，讓無人載具成為台灣未來的護國神山。

洪笙科技股份有限公司總經理李東昇表示，在研發補助方面，中小企業前期投入大量資金開發產品，後續需要穩定訂單，因此政府政策及預算應具有穩定性，讓企業能規畫投資方向。政府現在提供無人機的研發補助，補助有上限，廠商實際拿到的更少，能申請或不能申請也有諸多限制，失去預算執行的落地效應，且審核補助計畫教授居多，提供的建議及方向，與廠商偏市場考量不同，降低新創企業申請補助的意願。

台翔航太工業公司代理總經理呂宜諠說，本土無人載具供應鏈發展關鍵不是單點補貼，是在需求面的確定性，就產業長遠發展來看，政院版需求量跟金額最明確，產業界才敢投資產線及人才。產業看的是簽下來是否為長單，不是逐年逐案模式，每年又要去擔心預算被刪減、被凍結的變數，支持政院版的特別預算能盡速啟動。

國立台灣大學機械工程學系終身特聘教授陳炳輝說，烏克蘭目前需要台灣提供晶片、動力系統、感測器等高品質零組件，以取代中國供應來源，因此台灣有機會與烏克蘭合作，共同建立全球重要的無人載具供應鏈。他也呼籲立法院支持行政院版無人機統籌型計畫，如果被刪除，產業開發的關鍵零組件補助經費就沒了，烏克蘭需要CP值高的零組件來源也喪失。