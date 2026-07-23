綠媒控藍委爆料導致RDX炸藥案告吹 國防部：無法證實評論

裝修商福麥公司得標軍備局RDX炸藥購案，因無法取得原產地出口許可被解約並罰款，自由時報日前報導，有知情人士宣稱是因國民黨立委馬文君公開原產地來自印度才導致破局。軍備局官員今天表示，軍方收到輸出許可前也不知出口國，也不知道立委的訊息來源，無法回應評論。

福麥公司得標RDX炸藥購案曾引發爭議，如今確定無法取得出口許可導致全案解約。自由時報日前報導，有多位長期參與國防採購的官員與知情人士指控，馬文君在公開質詢時爆料敏感來源地，導致地緣政治介入導致破局。知情人士並稱全球僅美、印、中具備大規模生產RDX的能力，公開散播相關訊息無疑是向北京告密。

自由時報記者今天在行政院會會後記者會詢問列席軍備局官員，能否證實RDX炸藥購案是否因馬文君公開原產地來自印度才導致破局？馬文君怎會知道炸藥原料來自印度？記者並說，大家都知道馬文君是去年12月11日在臉書爆料福麥的RDX炸藥來源是印度，福麥公司的新聞稿是14日才發出，應該是立委爆料在先。

軍備局獲得管理處長李鵬霄少將回應表示，國防部依合約，請廠商在合約規定時限內提出輸出許可，在收到輸出許可之前，國防部也不能確認輸出國家。國防部不清楚立委的訊息來源，也無法回應。

自由時報記者更進一步追問，國防部應該知道立委有沒有索資，也應該可以回答有沒有在秘密會議中做相關報告，或目前有沒有調查有無洩密？

李鵬霄重申，國防部依合約和採購法辦理相關購案，真的不知道立委的訊息來源。至於媒體詢問是否因為中國大陸向印度施壓才導致RDX購案破局？國防部對於臆測也無法回應。