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國防部長否認8月底交船 海鯤艦今搶颱風來臨前出海潛航專家曝關鍵處

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試。記者劉學聖／攝影

國防部長顧立雄7月20日在立院否認海鯤號潛艦8月底或9月初完工交船，強調交艦日期未設限，一切以安全與品質為上；海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試，軍事專家分析，海鯤艦今比往昔晚出海，研判會進行全科目重測亦可能過夜。

海鯤號潛艦於6月4日完成第16次海測、第10次潛航完成操雷測試，針對外傳海鯤號潛艦將於8月底、9月初完工交船一事，國防部長顧立雄7月20日在立法院答詢時，否認此一說法，強調海鯤艦交船一切以安全與品質為上，不設定期限。

台船董事長陳政宏曾在上月股東會後受訪表示，「海鯤艦一定要完成所有項目並且全數過關」才會交艦海軍，下半年交艦目標不變。

在國防部否認交船一事後，已睽違1個半月未出海的海鯤艦今天上午11時20分「默默」地從高雄港出海，進行第11次潛航，二港口一早有軍事迷聞風而至，拿大砲相機捕捉海鯤艦出港畫面。

海鯤艦出港時罕見開啟柴油發電機，從遠處可見船舷激起浪花伴隨陣陣白煙，艦旁還有海軍成功級軍艦與海巡艦艇戒護。

軍事專家、台灣安全發展協會理事長紀東昀表示，海鯤艦今天上午11點多才出港，比往昔上午7、8點出港還要晚，研判海鯤艦可能在外海過夜的可能性提高。

紀東雲指出，今天海鯤艦出港時，沒看到高雄港引水人，顯然海鯤艦進出高雄港已很有把握，出港時啟動引擎排煙，顯示在暖身，由於海鯤艦已約1個半月沒測試，今天的潛航可能將之前的科目測試都重新測試一輪；由於颱風即將來臨，外海風浪大，也有可能打算過夜的海鯤艦受風浪影響會返航。

海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試。記者劉學聖／攝影

海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試。記者劉學聖／攝影

海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試。記者劉學聖／攝影

海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試。記者劉學聖／攝影

海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天上午11時20分從高雄港出海進行第11次潛航測試。記者劉學聖／攝影

海鯤艦 國防部長 潛艦

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