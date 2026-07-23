「中國施壓」說法挨轟沒證據 馬文君槓國防部：匿名放話救不了標案

立委馬文君今天針對RDX軍用炸藥採購案，反駁部分媒體引述匿名軍方人士指稱她在立法院質詢洩露供貨來源，導致中國介入阻撓印度核發輸出許可的說法。她強調，相關說法毫無證據，且時間順序根本不合理，質疑國防部將採購失敗責任推給立委監督，要求提出具體證據，不應透過匿名人士放話轉移焦點。

福麥公司因未能在期限內提出RDX炸藥產地國輸出許可，日前遭國防部解除契約，並沒收履約保證金及裁罰逾期違約金，合計8398萬元。

馬文君表示，RDX採購案於2025年12月2日完成決標，她則在12月11日才於立法院質詢，相隔9天。她質疑，國防部既然決標時已認定福麥公司符合資格並具履約能力，為何沒有事先確認最關鍵的產地國輸出許可，如今廠商無法取得許可，卻將責任歸咎於立委質詢，根本是倒果為因。

她指出，福麥公司曾發布聲明，公開表示目前RDX僅有中國與印度可供出口，供貨來源早已是公開資訊，不可能因她的質詢才曝光。她反問，若公開資訊也算洩密，是否代表真正洩密的是福麥公司。

馬文君並點名國防部長顧立雄，指顧當時曾表示，只要廠商資格符合、能取得輸出許可，就可順利履約，如今福麥未能取得許可，證明國防部對廠商資格及履約能力的審查存在問題。她批評，國防部未檢討採購把關，反而透過匿名人士放話，以「中國施壓」、「立委洩密」等說法轉移焦點。

馬文君強調，追問廠商資格、貨源、輸出許可及履約能力，是立法委員依法行使監督職權，並非洩密。她要求國防部若認定涉及洩密，應明確說明何處屬機密及法律依據，不應躲在匿名軍方人士背後抹黑監督者，更不應以「中國施壓」掩蓋採購審查失靈。RDX