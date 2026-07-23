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辛柏毅失事遭監院糾正 空軍檢討強化各項風險管控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍1架F-16戰機今年1月6日夜航時失事墜海，監察院糾正空軍司令部。空軍表示，已檢討夜航風險管理、修護作業、時差調適期等面向，強化風險管控機制，也持續敦促美方加速安裝自動防撞地系統安裝。圖／聯合報系資料照
空軍1架F-16戰機今年1月6日夜航時失事墜海，監察院糾正空軍司令部。空軍表示，已檢討夜航風險管理、修護作業、時差調適期等面向，強化風險管控機制，也持續敦促美方加速安裝自動防撞地系統安裝。圖／聯合報系資料照

空軍1架F-16戰機今年1月6日夜航時失事墜海，造成飛行官辛柏毅殉職，監察院調查後糾正空軍司令部。空軍表示，已檢討夜航風險管理、修護作業、時差調適期等面向，強化風險管控機制，也持續敦促美方加速安裝自動防撞地系統安裝。

監察委員葉宜津、賴鼎銘表示，監察院調查1月6日空軍F-16型機事故，發現空軍未就導航系統故障風險適當控管，且存有修護作業違紀情形，有重大違失，已通過糾正空軍司令部。

空軍司令部表示，監察院針對本次飛安事件所提列之各項缺失，空軍司令部表示尊重，並於事發後主動檢討，包括夜航風險管理、修護作業、模擬機訓練及時差調適期等面向，修訂相關作業規範，強化風險管控機制。

針對監委調查發現修護紀錄工單未依規定填寫，空軍司令部承認屬於行政管理缺失，已要求單位檢討精進。

空軍司令部強調，這起飛安事件仍由專案小組調查中，空軍同步透過人員教育訓練、督檢修護品質及引進飛安管理系統等作為，改造飛安文化，也持續敦促美方加速自動防撞地系統安裝作業，以強化飛航安全。

辛柏毅 空軍 監院

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