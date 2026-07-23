影／海鯤潛艦趕颱風前出海潛航測試 交艦時間仍未定

國造首艘原型潛艦海鯤號，今天上午再度從高雄二港口出海測試，進行第17次海試，以及第11次潛航測試，睽違近一個半月再度出海，剛好遇到本周末準颱風「紅霞」將形成，且可能掃過台灣南部與東部海域，台船與海軍測試團隊利用今明兩天是南部海域的海象較為穩定、適合進行海上與潛航測試的時間窗口出海測試，是否進行夜航測試尚未得知。

海鯤潛艦上個月完成潛航海測並完成操雷測試後，即進入乾塢進行檢整，今天再度出海進行潛航測試，高雄港二港口一早就聚集許多軍事迷拿著大砲相機等待拍攝，海鯤潛艦出海後不久隨即罕見開啟柴油發電機，從畫面可見船舷邊冒起濃濃白煙與浪花，全速向測試海域前進，外海還有海軍成功級軍艦與海巡艦艇在一旁戒護。

先前外傳海鯤潛艦可能最快在8月底9月初交艦給海軍，不過國防部長顧立雄7月20日在立法院國防委員會答詢強調，海鯤號相關測試以安全、品質為上。由於海鯤潛艦仍需執行包括深水潛航以及跨夜潛航等關鍵測試項目，是技術與安全上的終極考驗，各方仍關切台船與技協團隊測試進度。台船公司董事長陳政宏表示，外界指海鯤潛艦8月底交艦相關傳聞並不屬實，目前海鯤潛艦仍以安全與品質要求為優先，並無交船時間表。

海鯤潛艦出海後不久隨即罕見開啟柴油發電機，從畫面可見船舷邊冒起濃濃白煙與浪花，全速向測試海域前進，記者劉學聖／攝影

國造首艘原型潛艦海鯤號，今天上午再度出海測試，由於本週末準颱風「紅霞」將形成，且可能掃過台灣南部與東部海域，台船與海軍測試團隊利用海象較為穩定的窗口出海測試，目前交艦時間仍未定。記者劉學聖／攝影

國造首艘原型潛艦海鯤號，今天上午再度出海測試，由於本週末準颱風「紅霞」將形成，且可能掃過台灣南部與東部海域，台船與海軍測試團隊利用海象較為穩定的窗口出海測試，目前交艦時間仍未定。記者劉學聖／攝影

國造首艘原型潛艦海鯤號，今天上午再度出海測試，由於本週末準颱風「紅霞」將形成，且可能掃過台灣南部與東部海域，台船與海軍測試團隊利用海象較為穩定的窗口出海測試，目前交艦時間仍未定。記者劉學聖／攝影

國造首艘原型潛艦海鯤號，今天上午再度出海測試，由於本週末準颱風「紅霞」將形成，且可能掃過台灣南部與東部海域，台船與海軍測試團隊利用海象較為穩定的窗口出海測試，目前交艦時間仍未定。記者劉學聖／攝影

國造首艘原型潛艦海鯤號，今天上午再度出海測試，由於本週末準颱風「紅霞」將形成，且可能掃過台灣南部與東部海域，台船與海軍測試團隊利用海象較為穩定的窗口出海測試，目前交艦時間仍未定。記者劉學聖／攝影

海鯤潛艦出海後不久隨即罕見開啟柴油發電機，從畫面可見船舷邊冒起濃濃白煙與浪花，全速向測試海域前進，記者劉學聖／攝影

海鯤潛艦出海後不久隨即罕見開啟柴油發電機，從畫面可見船舷邊冒起濃濃白煙與浪花，全速向測試海域前進，記者劉學聖／攝影