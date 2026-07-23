監院促國防部增進認知作戰課程 常態編教育預算

監察院今天說，在中共混合戰威脅及AI進展下，台灣軍事人才教育相當重要，應長期建立常態性國防軍事教育預算編列模式。此外，國防部宜與時增進認知作戰相關課程，堅定國軍與軍事校院學生的「國家、責任、榮譽」國軍信念。

監委賴鼎銘、蕭自佑、浦忠成今天透過新聞稿表示，人才是國軍最重要基石，長期建立常態性國防軍事教育預算編列模式，才能健全軍事教育，培養軍事人力。但經調查，台灣國防軍事教育預算缺乏如教育部的固定比率機制，導致難據以編列穩定補助規模。

此外，監委說，現役軍人（含志願役）具原住民身分比率約8.82%，且國防部所轄各軍事校院學生具原住民身分比率約5.56%，資料顯示原住民從軍與就讀軍校比率不低，但目前僅海軍軍官學校設有原住民族學生資源中心，國防部宜本於權責盤點其餘軍事校院，依法推動設置原住民族學生資源中心。另國防部宜鼓勵軍事校院積極爭取教育部競爭型補助計畫，強化資源。

監委表示，中共以常態化灰色地帶襲擾，結合三戰（輿論戰、心理戰、法律戰）與認知作戰暨敘事戰等混合式威脅手段，是台灣最直接的安全威脅。因此，國防部宜與時增進認知作戰相關課程，堅定國軍現役人員與軍事校院學生的「國家、責任、榮譽」國軍信念。

監委指出，因國軍各級軍官都需考量經管歷練，國防部所轄軍事大學近3任校長平均任期僅約2年至3年間，相對於教育部所轄大學校長，任期皆較短，引發辦校理念延續與校務發展穩定疑慮，國防部宜積極研處解決。

監委也說，國科會與國防部合作推動國防科技學研中心專案計畫，藉以培養素質優秀人才。但經調查，當前國防大學學研中心雖屬專案計畫之一的執行機關，也有成立「先進系統工程研究中心」，但國防大學學研中心目前沒有具體研發項目，實屬缺憾，國防部宜督同國防大學與其餘軍事大學校院協同國科會積極合作，提昇國防科技研發實力。