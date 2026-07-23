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中共將發射運載火箭 專家：頻率將越來越高 要預防太空垃圾災害

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部預告，中共將從西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，飛行方向朝向西太平洋，且會經過台灣防空識別區上空，格外引發關注。圖／國防部提供
國防部預告，中共將從西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，飛行方向朝向西太平洋，且會經過台灣防空識別區上空，格外引發關注。圖／國防部提供

國防部預告中共預計今天從西昌發射運載火箭。軍事專家表示，這屬於中共正常的火箭發射公告，國防院戰略所長蘇紫雲說，中共發射運載火箭的頻率會越來越高，2028年可能至少要發射1200到1400枚運載火箭，1周可能要5-6次。我方有必要要預防太空垃圾可能造成的災害

國防部預告，中共預計今天將從西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，飛行方向朝向西太平洋，且會經過台灣防空識別區上空，由於共軍日前曾向南太平洋方向試射潛射彈道飛彈，中共此次發射火箭的訊息格外引發關注。

國防院戰略所長蘇紫雲表示，國防部過去也多次發布中共發射運載火箭的公告，相關公告來自美國聯邦航空總署FAA，應是從中共正式的發射公告中所擷取。

蘇紫雲說，中共發射運載火箭的頻率會越來越高，根據近年統計，每年有將近80到100次任務，每周平均1到2次，未來應該還會越來越頻繁，尤其中共近期剛成功測試可回收的火箭，大有和馬斯克競爭的態勢。

蘇紫雲分析，根據ITU國際電信組織的資料，美國預估將在2028年發射50000枚包括低軌衛星在內的各型衛星；中共方面則預告將發射12000枚衛星，以一枚火箭可載運約8顆低軌衛星來估計，若要在2028年達到12000枚的規模，可能至少要發射1200到1400枚運載火箭，1周可能要發射5-6次。

他提醒，除了這類運載火箭可能通過台灣上空，我方也需要預防太空垃圾可能造成的災害，包括弓三飛彈、強弓系統，未來可能也都要因應這類太空來的潛在災害。

國防部預告，中共將從西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，飛行方向朝向西太平洋，且會經過台灣防空識別區上空，格外引發關注。（中新社）
國防部預告，中共將從西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，飛行方向朝向西太平洋，且會經過台灣防空識別區上空，格外引發關注。（中新社）

中共 火箭 災害

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