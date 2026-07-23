役男體位新標準傳年底上路 青團：多項疑慮仍沒共識

國防部、內政部先前預告「體位區分標準修正草案」，媒體報導預計今年底上路。多個青年團體今天聯合發布聲明，認為有多項疑慮仍待釐清，社會仍沒有共識。

「體位區分標準修正草案」原定今年4月上路，但各界反彈聲浪不小。近日有媒體報導，內政部認為經過多次溝通，基本上已達共識，期待年底能正式上路。

青年思潮、役起發聲、台灣青年民主協會、捍衛全台學權行動、台灣公衛學生聯合會等青年團體（以下簡稱青團）今天共同發布聲明，認為過去提出的多項疑慮還未獲得回覆，仍待進一步溝通解決，並沒有共識。

青團指出，目前已有共識的是跨性別者經診斷，可維持免役，但在體重過輕、氣喘、糖尿病、脊椎側彎等項仍有疑慮，如果仍要服役，訓練內容必須調整。

青團指出，規劃服「替代役B級」的許多患者，身體狀況較差，常需到門診定期追蹤、領藥控制，也可能因病情急需送醫。內政部須確保避免將其分發至山地、離島或其他醫療可近性較低的地區。

此外，也應確保「替代役B級」分發至靜態文書工作，目前基礎訓練的動態項目也應刪減。包含3000公尺鑑測、實彈射擊、夜哨、防身術等。

另外青團也指出，成功嶺寢具衛生不佳，大通鋪缺乏隔離空間，醫務所藥物不足，轉診延宕等問題，攸關服役者健康保障，也須在這次修法前先行解決。內政部應把握時間，加速研議民間提出的議題，妥善溝通、解決。