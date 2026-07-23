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國防部：中共預計今發射運載火箭 將經過我防空識別區
國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現21架次中共軍機、6艘共艦及2艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部也預告，中共預計今天將從西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，飛行方向朝向西太平洋，且會經過台灣防空識別區上空，提醒民眾注意。
據國防部統計，從昨(22)日清晨到今(23)日清晨6點為止，共計偵獲共機21架次、共艦6艘、公務船2艘在台海周邊活動。其中20架次共機曾跨越海峽中線進入北部和西南空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時20分到晚間8時35分為止，發現中共戰鬥機、輔戰機、直升機及無人機6架次在台海中線沿線活動，其中5架次並曾跨越中線進入我西部及西南空域。
由於日前共軍直升機出現在台海中線空域並長時間逗留，引發關注。國防部強調，針對共軍艦載直升機及無人機，在台灣周邊海空域之相關活動，國防部運用聯合情監偵手段，已有效掌握、適切應處。相關臆測並非事實。
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