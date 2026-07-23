辛柏毅F-16失事案 監院調查指修護作業有重大違失糾正空軍

監察委員葉宜津、賴鼎銘今天表示，監察院調查1月6日空軍F-16型機事故，發現空軍未就導航系統故障風險適當控管，且存有修護作業違紀情形，有重大違失，已通過糾正空軍司令部。

今年1月6日空軍6700號F-16型機於東部外海發生重大事故，飛行員辛柏毅上尉迄今仍未尋獲，監委指出，由於飛行紀錄器尚未完成解讀，事故原因尚未確定，但就目前紀錄顯示，6700號機在發生事故前一周內，導航相關系統有重複或間歇性故障傾向，空軍雖均有進行故障排除及檢試通過，但未適當控管導航系統故障對夜航飛行之風險。

監委表示，調查也發現修護作業存有諸多違反規定問題，包括修護紀錄工單應填而未填，及未確實保存事故證據等情，品管作業失靈，實有嚴重違失，確有依監察法提起糾正之必要。

監委調查發現，紀錄顯示辛柏毅在發現導航系統故障後，即以目視編隊方式飛行，最後才因驟然進雲與長機失散而導致空間迷向並發生事故，空軍為強化飛行員處置應變能力，已就時差調適及模擬訓練等面向予以精進，包括增加雙座飛行批次等，這方面予以肯定。

監委指出，訓練固然重要，以2023年12月11日美國空軍駐群山基地F-16型機類似事故為例，該事故飛行員在儀器飛行狀態下發生導航系統故障，僅飛行約5分鐘就因產生錯覺而被迫跳傘；而美軍普遍有「Leave No One Behind」之文化，不僅派飛決策及修護作業應盡力控制風險以建立雙方信賴，在空中遭遇非預期之故障時，飛行員亦信賴同袍會盡全力搜救而適時跳傘逃生，避免固守「機在人在」之窠臼，空軍應同步強化該等文化之建立，才能有效提升人機安全係數。

兩位監委表示，外界對本次事故未有防寒衣及自動防撞地系統相關質疑。經查證，空軍新購千餘件防寒衣已在今年第1季全數完成配撥，而當時辛員所屬部隊已有獲撥防寒衣，但以當時海溫條件尚無需穿戴，且防寒衣生效須以跳傘成功為前提，這方面難以認定空軍有所違失；至於自動防撞地系統部分，監委表示經查證與美方合作之構改作業相關紀錄，確有客觀之技術挑戰存在，且自動防撞地系統對該等導航系統故障樣態難有直接助益，但基於整體F-16機隊之飛行安全，空軍仍務必督促美方加速完成構改，以有效降低事故風險。