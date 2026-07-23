國防部：中共預計今發射火箭 將經過台灣防空識別區

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機21架次，其中20架次逾越中線進入北部及西南空域，以及6艘共艦、2艘公務船，總計中共29機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部並發布中共公告運載火箭發射活動，指出中共預計今天於西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，飛行方向朝向西太平洋，且會經過台灣防空識別區（ADIZ）。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時20分至昨天晚間8時35分，在台灣海峽空域偵獲中共6架次主、輔戰機、直升機及無人機，其中5架次逾越中線。

國軍於昨天上午8時40分至昨天晚間8時40分，在海峽中線以東的台灣西南空域偵獲中共14架次主、輔戰機。國軍另於昨天下午2時10分至昨天下午5時15分在台灣防空識別區內的台灣北部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。