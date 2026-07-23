學者指共軍直升機首越台海中線 國防部：有效掌握應處

國防部日前偵獲共軍機艦在台海活動，國防院學者揭仲分析，共軍直升機首度穿越台海中線，出現2種灰色地帶新態樣。國防部今天回應表示，國軍運用聯合情監偵手段，已有效掌握、適切應處，相關臆測非事實。

國防部21日上午公布的共機艦動態中，統計自20日上午6時起至21日上午6時，偵獲5艘共艦、6艘公務船及4架次共機進入北部、中部及東南空域；值得注意的是，在20日上午10時20分至同日晚上7時40分期間，分別有直升機、無人機在台海中線一帶，以及北部及東南方的台灣防空識別區（ADIZ）活動。

國防部智庫、國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲則分析，直升機首度穿越台海中線，並在中線以東R9限航區內長時間平行飛行，一天內出現2種灰色地帶新態樣，恐為武力犯台的空中機動與無人機協同作戰訓練，值得關注。

國防部上午對此接受中央社訪問回應，針對共軍艦載直升機及無人機，在台灣週邊海空域的相關活動，國防部運用聯合情監偵手段，已有效掌握、適切應處，相關臆測並非事實。