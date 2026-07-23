快訊

日本人如何洗錢炒房？都心寺廟變建案 墓地轉身成豪宅

手搖飲機能造飛彈？業者出口俄國竟被當戰略武器

MLB／李灝宇本季第5轟炸裂！ 敲超前3分彈

聽新聞
0:00 / 0:00

中國造船業遠超美國 美學者籲成立海事集團、建議應納台灣

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國造船業示意圖。彭博資訊
美國造船業示意圖。彭博資訊

中國的造船業領先全球且已遠超美國，有美國學者建議說，美國必須發揮國際合作的集體優勢，建立一個海事國家集團，邀請美國盟友加入，並認為應該把台灣也納入其中。

美國聯邦眾議院外交委員會22日針對「制定新航向：反制中國在全球造船業的領先地位」舉行聽證會，邀請學者專家提供意見。

針對中國造船業的優勢，共和黨聯邦眾議員畢格斯（Sheri Biggs）引述美國海軍情報局的公開資料指出，中國造船業的生產力已經是美國的232倍，而中國的船廠已經占全球快一半的造船產能。

畢格斯並表示，真正令人擔心的是中國「軍民融合」戰略，利用其商業造船的資源來支持海軍現代化；她指出，許多造船廠在設計上就能同時建造商船和軍艦。

畢格斯並指出，光是中國船舶集團（CSSC）在單一年內就交付超過250艘船隻，總噸位約1400萬總噸，這一噸位超過美國自二戰以來，整個造船業產量的總和；畢格斯也說，且情報顯示，中國已有50多個旱塢的空間足以容納一艘航空母艦。

華府智庫「傳統基金會」資深研究員薩德勒（Brent Sadler）指出，中國目前主導全球超過20%的航運、超過63%的造船交付量，並掌控一個由超過100多個戰略港口所組成的全球網絡；此外，中國已打造出全球最大的海軍，擁有400多艘現代軍艦，並目標在明年為台海戰爭做好準備。

學者普遍認為說，美國無法單獨面對中國造船業的挑戰，必須集合國際盟友的力量。薩德勒就認為說，美國應該凝聚集體優勢，打造一個以七大工業國組織（G7）非正式架構為藍圖的海洋國家集團，並納入南韓、日本、菲律賓、希臘，甚至台灣等盟友。

薩德勒認為說，這個集團應致力於協調法規與貿易政策，並在國際組織中採取一致立場以實現大家共同的目標；此外，這個集團應該促進更多技術和勞工的交流。

美國 眾議員 外交

延伸閱讀

運河扣船爭議暫緩 巴拿馬與中國續簽海運協議

讀家觀點／巨浪試射：中美新博弈 台海新變數

對台軍售成美中談判籌碼？沃茲：美國對台政策不變

理解兩國關係 美中經濟安全檢討委員會7年來首訪中

相關新聞

美眾院通過1.15兆美元國防授權法案 闖關參院面臨挑戰

美國聯邦眾議院22日通過近1.15兆美元的2027財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act），其中包括川普政府推動的「金穹」（Golden Dome）飛彈防空系統預算。

中國造船業遠超美國 美學者籲成立海事集團、建議應納台灣

中國的造船業領先全球且已遠超美國，有美國學者建議說，美國必須發揮國際合作的集體優勢，建立一個海事國家集團，邀請美國盟友加入，並認為應該把台灣也納入其中。

解讀聯合防禦操演 南北增兵反制共軍登陸成科目主軸

國軍實施聯合防禦操演，地面部隊實施跨區增援機動，宜蘭有宮廟主委在社群轉播部隊出發畫面，宣稱操演項目是實施假想敵軍發航後應變作為，實地驗證去中心化指管與各單位行矩陣。這次聯合防禦操演的主軸，就是各作戰區跨區合兵保衛北部海岸地帶及中樞。

對台軍售成美中談判籌碼？沃茲：美國對台政策不變

美國駐聯合國大使沃茲（Mike Waltz）22日重申說，美國對台政策沒有改變，並稱美國維持戰略模糊；沃茲也指出，川普政府正致力於「再工業化」國防供應鏈，讓卡在生產線上的武器得以交付。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。