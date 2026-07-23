快訊

連淨苦茶油苯駢芘疑超標 業者自主通報 新北先下架近2000公升

對台軍售成美中談判籌碼？沃茲：美國對台政策不變

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國駐聯合國大使沃茲。(路透)
美國駐聯合國大使沃茲。(路透)

美國聯合國大使沃茲（Mike Waltz）22日重申說，美國對台政策沒有改變，並稱美國維持戰略模糊；沃茲也指出，川普政府正致力於「再工業化」國防供應鏈，讓卡在生產線上的武器得以交付。

美國聯邦眾議院外交委員會22日針對「聯合國的問責與改革：透過戰略外交與分擔責任來推進『美國優先』的外交政策」舉行聽證會，邀請沃茲出席說明。

民主黨眾議員史丹頓（Greg Stanton）表示，他推崇沃茲在國會期間的對台立場，並稱沃茲在美國和台灣之間扮演重要的角色，包括推動美國對外軍售現代化，以及在國會推動台灣在聯合國的地位。

不過史丹頓質疑說，川普訪問北京之後，川普聲稱與中國國家主席習近平徹夜討論台灣，並暫停對台的重大軍售，並稱軍售是很好的談判籌碼；史丹頓質疑說，在川普北京行之後，沃茲受訪時表示，美國今後的政策是維持現狀，難道說把對台軍售當作談判籌碼是現狀？

沃茲回答說，他當初的意思是，美國對台政策沒有改變，並維持戰略模糊，這也符合川普的說法。沃茲也特別提到說，這一任川普政府所批准的對台軍售金額已經超過整個拜登政府任期。

史丹頓則說，大家都知道通過，並把那些武器交到台灣手上，讓台灣可以自我防衛，獲得跨黨派強烈的支持。

沃茲則點出，美國國防工業目前正面臨數十億美元的延遲訂單，難以將這些武器交貨；川普和國防部長赫塞斯正致力於推動國防工業的重新布局，並把這些供應鏈回流美國、重新振興工業，並擴大美國的國防工業基礎。

美國國務卿魯比歐近日在菲律賓首都馬尼拉，與中國外交部長王毅會談，魯比歐在會後被問及美國140億美元對台軍售的進度時，魯比歐回答說，案子仍在內部審查中，因為華府必須考量自身庫存與可用性。

軍售 美國 聯合國 台灣

延伸閱讀

美對台軍售進度如何？ 南華早報：魯比歐稱還在審查中

魯比歐會王毅 魯比歐：對台軍售「審查中」

美媒：北京試圖藉川習多次互訪機會力阻對台軍售

為習近平訪美鋪路！美國務卿魯比歐與王毅會談 坦承「雙方存在分歧」

相關新聞

國民黨批斷網演練「測人民忍耐力 非通訊韌性」

二○二六城鎮韌性防空演習八月登場，今年首度演練行動網路受阻，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天公布「行動網路降速演練」完整指引，提醒民眾演習的卅分鐘時間內，切勿使用手機處理重要工作，以降低相關影響。

在野集結 蔣萬安邀韓國瑜上凱道

七二五上凱道反毒油，在野黨大集結。台北市長蔣萬安昨宣布已邀請立法院長韓國瑜參與，蔣也拜託韓將食安法修法排定為優先法案。國民黨主席鄭麗文說，賴清德總統已從「務實的台獨工作者」變成「誤食台毒工作者」，盼全台不分黨派為食安團結一次，撼動傲慢的民進黨。民眾黨主席黃國昌也號召支持者上街頭，不希望當天有任何政治標語、選舉口號。

冷眼集／戰時如何連網才是重點 網路受阻演練只做半套

二○二六城鎮韌性防空演習，首度將「行動網路受阻」列為演練項目，演習尚未開始已引發不少民怨。將通訊韌性列為演習科目不是問題，問題在於這次演練只做半套，而非行動基地台停止運作後，打開低軌衛星，測試全民能否順利連接衛星通訊，確保通訊暢通。

當領頭羊 國民黨徵召蔣萬安6人拚連任

國民黨年底九合一選戰提名底定。中常會昨通過徵召台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦和連江縣長王忠銘競選連任，黨主席鄭麗文喊出年底勝選全壘打，本周六全代會將為十九位黨籍縣市參選人合體造勢。

立院審查修法 藍委主張 毒駕最重納死刑

毒駕問題日趨嚴重，事故頻傳釀不少悲劇，提高毒駕刑責是各界共識。立法院司法及法制委員會昨審查刑法第一八五之三條修正案，國民黨立委質疑行政院版「毒駕致死」未將死刑列為法定刑，不符合人民期待，因各方對量刑意見不一，決議保留並送黨團協商。

陳文茜抗癌昨再次住院 半夜發作菌血症高燒40度 親曝免疫治療後遺症

資深媒體人陳文茜抗癌多年，常在臉書撰文分享價值觀和正向樂觀對抗病魔的心路歷程，她月初才以《出院留言：從今天起做一個幸福的人》為題感性發文，但她昨晚寫給愛犬Shatoosh的文章，透露因免疫治療後遺症而再次住院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。