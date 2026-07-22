民代曝資訊致炸藥採購案破局？民進黨發言人：國防裝備取得更困難

國防部軍備局採購RDX炸藥案，傳出疑有民代質詢時透露來源地，讓得標廠商無法取得輸出許可。民進黨發言人吳崢今天說，台灣在取得國防重要裝備上常面臨困難，若相關資訊曝光，會面臨更大困難，盼政治人物要以國家利益為優先。

國防部採購RDX（海掃更）炸藥，因得標商福麥國際無法取得輸出許可，遭國防部開罰併沒收保證金新台幣8398萬元。國防部21日表示，後續將運用追加或年度預算擴充自製產線，全數由軍備局生產製造。

民進黨下午召開中執會，吳崢接受媒體聯訪，對於炸藥採購案破局，傳出因民代質詢過程中，意外透露火藥來源地為印度，印度受到壓力才拒絕核發出口許可等議題，作相關說明。

吳崢表示，希望任何政黨或政治人物，都要共同以國家利益為第一優先。台灣在很多國防重要裝備取得上，常常面臨一些困難，如果相關資訊曝光，會面臨更大的困難。

吳崢認為，立法院在審議及監督過程中，針對機敏資訊部分，可以在機密會議等場合進行質詢與監督，現在因為曝光來源，導致無法取得重要的關鍵國防物資，會阻止台灣形成強化、保護自己的能力，不利人民安全與國家利益。