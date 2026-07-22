120元變35元？戰備水價差近3.5倍 馬文君：不是一句估價不準就能交代

立委馬文君質疑國防部戰備飲用水採購案，指出原編列每瓶預算120元，最後決標價僅35元，價差近3.5倍，馬文君認為不能以「估價不準」草率帶過，要求國防部徹查預算編列、訪價及審查流程，釐清是否涉及不合理利潤空間或採購疏失，國防預算每一筆都應接受國會與社會嚴格監督。

馬文君表示，如果當初她沒有揭露並持續監督，老百姓的納稅錢是否就可能因此遭到浪費，甚至給人上下其手、中飽私囊的機會。她認為，戰備水從每瓶120元降至35元，如此懸殊的價差，國防部不能僅以「估價不準」帶過。

她要求國防部說明，當初預算如何訪價、由誰負責審核、為何層層把關都未發現價格明顯偏高，是否預留不合理利潤空間，以及是否可能讓特定廠商從中獲利。她強調，即使最後價格已調降，也不能因此將原先編列預算的問題一筆勾銷，相關責任仍應追查釐清。

馬文君表示，這並非首次發現國防採購價格引發爭議。包括聯合作戰中心每張5萬元的長官座椅、兵棋室設備更新，以及此次戰備水採購案，都是立法院提出質疑後，國防部才表示價格可以調整、預算可以刪減，反映現行採購及審查機制仍有檢討空間。

她指出，雖然此次由3家國內廠商得標，採購價格也已降至35元，但國防部仍應對外說明實際供應能力、產品製造來源、各廠商履約分工，以及戰備水的長效保存、品質驗證等機制，不能因低價決標就認為問題已經解決。

馬文君表示，戰備物資攸關國防安全，政府應依法整備，她支持合理編列國防預算，但每一筆採購都必須符合實際需求、價格合理，並經得起外界檢驗與國會監督，確保國防經費真正用在提升戰備，而非造成公帑浪費。