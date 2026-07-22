王鴻薇：福麥新聞稿自揭火藥來源為大陸 民進黨抹紅洗地、提油救火

位於台南市的室內裝修公司「福麥國際」得標國防部5億多元的炸藥採購案，被證實因無法獲得產地許可遭解約。國民黨立委王鴻薇今下午公布福麥國際新聞稿，指福麥的新聞稿自爆火藥來源地為中國、印度，民進黨也靠綠媒抹紅，稱在野黨暴露輸出國給中國，致福麥無法取得輸出許可，這根本是提油救火，讓國防部處境更加尷尬。

福麥國際去年登記增加國貿業務，標得國防部採購RDX高能炸藥的標案，引發在野立委質疑。國防部長顧立雄當時稱絕無弊端，不過國防部官員日前在立院備詢時證實，福麥已因無法獲得產地國輸出許可，遭國防部解約，並沒收履約保證金4123萬元，加上逾期罰款4275萬元，總共8398萬元。

王鴻薇說，她揭露馬桶裝潢公司福麥在沒有任何資歷前例之下，得標國防部5.9億火藥標案，因無法取得輸出許可，要跟國防部解約，顧立雄護航的嘴臉都成了笑話；但民進黨對這樣的醜聞，卻選擇靠綠媒抹紅的方式回應，居然說是在野黨暴露輸出國給中國，導致福麥無法取得輸出許可，這根本是提油救火，讓國防部處境更加尷尬。

王鴻薇表示，如果真的是如此重要的軍火標案，國防部以及廠商居然可以搞出一個賣馬桶裝潢公司標軍火的詭異標案出來，這種事情任何人看了都會提出質疑，網路上早就傳瘋了，在野黨委員怎麼可能不質詢不監督，國防部把暴露風險最大化，有這麼白癡的嗎？

王鴻薇表示，她從頭到尾都沒有揭露任何福麥公司的輸出地，但根據福麥公司自己的聲明稿，明確指出關鍵原料全球只有中國跟印度輸出，這是福麥公司自己洩密嗎？請教一下這些民進黨洗地的青鳥，中國何必需要立法院質詢才知道是跟印度買的？難不成福麥公司也有跟中國進口軍火原料？

王鴻薇批，這種抹紅「洗地」的方式真的有夠難看，就是讓民進黨任何光怪陸離的事情，都不能質疑監督；但這打擊不了在野黨委員監督的力道，她是有逼國防部跟馬桶裝潢公司採購火藥嗎？