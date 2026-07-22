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國軍三軍九校院聯合入伍訓 無人機操作納入課程

中央社／ 記者吳書緯台北22日電

國軍三軍九校院聯合入伍訓練持續進行，為因應不對稱作戰，入伍訓練將無人機操作納入課程，入伍生在專業教官引導下，分組操作無人機，充實受訓內容。

三軍九校院聯合入伍訓練9日起正式展開，來自全國各地、不同背景的青年在陸軍官校展開從軍報國的第一步，透過入伍訓練開啟「由民轉軍」的第一步。

國防部軍事新聞通訊社今天報導指出，入伍生昨天在陸軍官校實施步槍基礎鑑定射擊以及無人機操作等課程，透過循序漸進的實彈訓練，磨練射擊基礎戰技，奠定未來軍事基礎。

報導指出，入伍生依照教官指導，完成射擊前安全檢查、射擊預習及靶場安全規定宣達後，依序實施175公尺65K2步槍基礎鑑定射擊。

陸軍官校表示，步槍基礎鑑定射擊是入伍訓練的重要課程之一，透過扎實的基本戰技訓練，使入伍生熟悉武器性能及射擊要領，建立正確的戰鬥技能與紀律觀念，為日後單兵基礎戰鬥技能奠定基礎。

報導並提到，因應不對稱作戰，入伍訓練也將無人機操作納入課程，在專業教官引導下，分組操作無人機，讓受訓內容更多元充實。

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