政府強化全社會防衛韌性 學者：做好應對戰災準備

2026年城鎮韌性演習將與漢光演習更完整結合，強化全社會防衛韌性。學者沈明室今天指出，台灣應對天災已有充分經驗，應對戰災仍需更多兵推和實兵驗證，透過全社會防衛韌性建構民眾心理韌性與抗敵意志，不受中共灰色地帶行動所惑。

國安人士昨天表示，2026年城鎮韌性演習將首度與漢光演習更完整結合，城鎮演習由去年的1天延長為2天，採軍民共用情境，並首度驗證跨縣市協同作業，演練醫療地下化、疏散撤離、醫療後撤、聯合交通運輸及無人機運補等項目，強化全社會防衛韌性。

國防安全研究院國家安全研究所研究員沈明室受訪指出，全社會防衛韌性是總統賴清德2024年就任後所提出的概念，這也是參考2022年俄烏戰爭爆發後，東歐各國防範俄羅斯威脅所做的準備，整合政府跟民間應對灰色地帶行動，將國防、經濟、社會、通訊等國安機制整合在一起。

針對今年城鎮韌性演習特色，沈明室表示，今年讓地方政府演練如何應處中共對台進行灰色地帶行動或是戰爭時，要如何進行處置，因為屆時國軍沒有這麼多的兵力支援地方，地方政府需要依靠縣市警消、醫療和民防團應處各種戰爭所帶來的災害，而烏克蘭的案例可以帶給台灣很大警示，當俄羅斯透過飛彈和無人機襲擊烏克蘭城市，都是仰賴地方警消與醫療體系應處戰災。

至於中共目前所發動對台灰色地帶行動，沈明室說明，全社會防衛韌性也包含建立心理韌性，無論是中共對台軍事演習、軍機艦襲擾與資訊戰等行為，都需要建立民眾心理韌性，不受謠言和認知作戰影響，才能提升抗敵意識。

台灣大學政治系副教授陳世民指出，全社會防衛韌性所要建構，包含民眾防衛意志，當面對戰災時，不要喪失鬥志與抵抗意志，民心不能脆弱到停電、停水2到3天就想要投降。

陳世民指出，全社會防衛韌性進行的各項演練，也讓民眾了解當台灣遭受中國攻擊，是整個社會共同面對問題，面對戰爭應該是社會總體面對，不是只有職業軍人要面對，後方的社會應該給前線軍隊支持，而烏克蘭在4年戰爭的經驗，特別是戰爭爆發後的2、3個月躲空襲、停水停電的經驗，沒有喪失抵抗意志、軍人英勇抗敵，都值得台灣人學習。