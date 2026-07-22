被指洩RDX炸藥採購來源致破局 馬文君：可轉向美國採購 不要急著甩鍋

有媒體報導，攸關國軍戰力提升與彈藥韌性的RDX（海掃更）炸藥採購案近日宣告破局，是因國民黨立委馬文君去年12月公開爆料原料來源地為印度，形同向北京透露施壓對象。馬文君今天表示，美國也是RDX炸藥主要供應來源國，為何不直接向美國採購，「不要急著甩鍋」。

自由時報報導指出，長期參與國防採購事務官員表示，福麥國際公司過去有成功對外採購類似火藥供應中科院的履約案例，合乎相關採購規定，但關鍵在於，馬文君在質詢過程中，曝光該案火藥來源地為印度，等同告知北京施壓對象，果然印度方面便以「地緣政治理由」拒絕核發出口許可。

對此，馬文君下午接受媒體採訪時表示，RDX炸藥本來就是相當敏感的軍用原料，報導中知情人士也說，目前全球主要供應來源約有三個國家，分別是中國、印度及美國，無論得標廠商最後選擇從哪個國家進口，至少還有美國這個選項。

馬文君指出，福麥公司也表示已與美國簽訂10年長約，如果美國是一個最好的來源，且RDX炸 藥是很必要的話，軍購應該都沒有問題，因為我方連彈藥或零配件等都向美國購買了。現在將採購失敗歸咎於她去年揭露印度來源，比較像是在撇清可能存在的採購爭議；據説檢調已介入調查，後續就尊重司法調查結果，「不要急著甩鍋」。

至於國防部昨表示，RDX炸藥是國內廠商無產製能力的製品，但後續將運用追加預算或年度預算，擴充自製產線，全數由軍備局生產製造。馬文君質疑，該案去年12月才完成招標，短短半年後，軍方卻又稱可以自行建立產線、生產製造，若真有能力自建產線，為何半年前仍要辦理對外採購？這反而凸顯當初採購標案可能存在問題。

馬文君說，台灣其實已經很長一段時間沒有採購這類軍用物資，如今國防部的說法前後不一、互相矛盾。後續仍要看國防部提出何種需求再進一步觀察，因為先前國防部提出的產線規劃中，也並未納入這項內容。