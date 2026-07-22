美媒：北京試圖藉川習多次互訪機會力阻對台軍售

華爾街日報今天報導，北京正利用川普欲促成習近平9月訪美，作為談判籌碼向華府施壓，要求美方持續延後對台軍售。美國智庫研究員孫韻認為，川習11月和12月還有會晤機會，中方正試圖今年全面卡住軍售。

報導指出，美國總統川普（Donald Trump）希望中國國家主席習近平按照原定計畫訪美，時間可能安排在9月底聯合國大會前後；並在期中選舉前達成一項受到高度矚目的農業協議，向農業州的基本盤展示政績。

另外，習近平的核心考量則是爭取時間。中國第二季國內生產毛額（GDP）年增4.3%，創3年半新低，不僅低於市場預期，固定資產投資也出現下滑，消費依然疲弱。

北京正試圖處理越來越難掩飾的國內經濟放緩問題，不希望再看見美中關係破裂。

美中有各自考量；報導指出，北京正把川普希望促成習近平9月訪美的意願當作談判籌碼向華府施壓，要求美方持續延後對台軍售，而且兩位領導人接下來還有會晤機會。

中國將於11月將在深圳主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會；川普則將於12月，在自己位於邁阿密多羅（Doral）的高爾夫俱樂部，主辦20國集團（G20）高峰會議。

華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，鑑於11月和12月將有兩場多邊國際會議，中方實際上正試圖讓軍售在今年內無法推進。

除了台灣議題，習近平還希望爭取時間縮小中國與美國在人工智慧能力上的差距。

美中關係近期看似多有摩擦，川普在全國演說指控中國在美國2020年大選期間，發動據信是「史上最大規模的選舉資料外洩」行動；另外宣布收緊簽證規定，中國記者停留縮短至90天。中國則在6月拘留美籍緬甸研究員敏辛，稱其涉嫌從事間諜活動。

報導指出，美中目前一面交鋒，一面持續推進高層外交，這種將摩擦與合作分開處理的局面還能維持多久有待觀察。