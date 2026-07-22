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城鎮韌性14縣市演習行動降速 政院：盼建立通訊備援觀念

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照

2026年城鎮韌性演習首度納入「行動網路降速」演練，引發討論。行政院22日指出，過去颱風襲台、海纜遭破壞都曾讓台灣通訊受阻，政府參考國際模擬演練作法，盼建立「通訊備援」觀念，多一份演練，就多一份準備。

根據規劃，「行動網路降速」演練，苗栗縣、台中市等中部7縣市預計8月10日下午2時30分至3時進行演練；台北市、新北市等北部7縣市為8月13日下午2時30分至3時演習，上述區域共實施30分鐘行動網路降速。

行政院發言人李慧芝今天透過臉書影片說明，過去無論是颱風造成基地台受損，或是海纜遭破壞，都曾讓台灣通訊中斷、受阻，為了防範未然，政府特別參考國際作法，進行首次模擬演練，驗證政府在網路受阻時，能不能持續穩定運作，也讓民眾提前了解不同備用通訊管道，像改連Wi-Fi、打市話，或發簡訊。

李慧芝強調，演習期間不會斷線，緊急救援、醫療、交通與金融運作等重要服務不受影響，包括救護車通話、119、110救災指揮通通暢通；ATM提款機、實體刷卡跟交通號誌也全部正常運作，政府會同步監控，確保治安與民生運作無虞，盼在這次演練，預先建立「通訊備援」觀念。

她提醒，民眾遇到網路受損、需要跟家人聯絡時，可以使用固網、切換Wi-Fi或改打市內電話，或是改發文字簡訊，最容易順利傳送，也建議下載「消防防災e點通」APP，儲存避難離線地圖，並跟家人約定通訊不良時的集合地點。

政院 城鎮韌性演習 李慧芝

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