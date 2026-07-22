城鎮韌性演習行動斷網有破口？科技董座示警1劇本：戰爭一來全台灣癱瘓

2026年「城鎮韌性演習」將於8月10日至13日舉行，首次納入「戰爭或重大災害造成行動網路受阻」的情境，北部和中部共14個縣市將實施30分鐘的行動通訊降速，僅保留語音通話、簡訊及災防告警功能，然而聖洋科技董事長邱繼弘直言這種演練根本不像戰爭，反而比較像是颱風天或跨年夜訊號不好。

聖洋科技董事長邱繼弘在臉書上發文，質疑此次演習的設計，像跨年夜零點在一百萬人裡面搶那一格網路，LINE傳個貼圖轉三分鐘，那也是「網速大幅下降」。政府多次講過，只要戰爭一來，海纜會斷，那為什麼這次城鎮韌性演習要演一個「海纜還好好的、只是頻寬不夠分」的溫和劇本？

邱繼弘認為，政府實在有點對不起「戰爭」這兩個字，他覺得真正的韌性演練應該模擬更真實的戰時情境，即網路的全面中斷。邱繼弘提到，2023年馬祖因兩條海纜遭拖斷，導致當地網路長時間依賴微波備援，島上的網路體驗接近不能用，「那不是模擬，是實際發生過的日子」。

他建議，應進行全台性的模擬測試，可在固定時段內短暫切斷對海外網路連線5分鐘，以檢視國內對境外雲端服務的依賴程度，例如哪些服務停了、綁信用卡的行動支付跟著遭殃，哪些企業斷線了，整間公司同時打不開信箱、開不了檔案、進不了系統時，該怎麼辦？

邱繼弘表示，邱繼弘表示，全面斷網5分鐘就足以驚動許多人，尤其是高度依賴國際軟體大廠服務的用戶，例如使用LINE、Microsoft 365、Google Workspace等服務者。他強調，這樣的演習不僅能找出潛在的風險，還能促使企業檢視自身的韌性，確保在面對突發情況時能保持基本的營運能力。

此次演習涵括14個縣市，唯獨把整個南台灣跳過去，邱繼弘認為，光這個安排本身就很有問題，嘴上說要準備戰爭，手上做的每個動作，卻都以「不能真的痛」為前提，連降速30分鐘都要為股市交易時間讓路，「真的開戰的時候，敵人會不會也很貼心地等台股收盤再切你的海纜？」

他最後指出，真正有效的演習，應該是暴露平時看不見的問題，而不是讓所有人都毫髮無傷。他並表示，政府應先確認各項系統在沒有海外連線的情況下是否仍能正常運作，以及有多少公務流程、驗證機制與數位政府服務仍仰賴海外連線。他呼籲，別把演習當作儀式，而應真正做好準備，面對未來可能的挑戰。