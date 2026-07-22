行政院：韌性演習行動網路降速 建立通訊備援觀念

今年城鎮韌性演習首度納入「行動網路降速」演練，行政院今天說，過去颱風襲台、海纜遭破壞都曾讓台灣通訊受阻，因此特別參考國際模擬演練作法，盼建立「通訊備援」觀念。

2026年城鎮韌性演習首度納入「行動網路降速」演練，8月10日中部、13日北部防空演習期間，將在演習區域實施30分鐘行動網路降速，驗證通訊受阻時政府應變及民眾備援能力。

行政院發言人李慧芝今天透過社群影片說明，之所以要演習手機網路變慢，主要是為防患未然，過去無論是颱風造成基地台受損，或是海纜遭破壞，都曾讓台灣通訊中斷、受阻；因此特別參考國際作法，進行第一次模擬演練，盼能驗證政府在網路受阻時，能不能持續穩定運作，同時也讓民眾提前了解不同的備用通訊管道，像是改連Wi-Fi、打市話，或是發簡訊。

李慧芝強調，演習期間緊急救援、醫療、交通與金融運作等重要服務不會斷線，包含救護車通話、119、110救災指揮通通暢通；ATM提款機、實體刷卡跟交通號誌也全部正常運作，政府會同步監控，確保治安與民生運作無虞，期盼在這次演練中，能預先建立「通訊備援」觀念。

她也提醒，民眾遇到網路受損、需要跟家人聯絡時，可以記住3個方式，一，使用固網、切換Wi-Fi或改打市內電話；二，改發文字簡訊，最容易順利傳送；三，建議下載「消防防災e點通」APP，儲存避難離線地圖，並跟家人約定通訊不良時的集合地點。