觀察站／台灣之盾 須有低空反制力

共軍有直升機伴隨無人機在海峽中線以東限航區內長時間飛行的樣態，連同本島南、北空域都有直升機出沒，極可能是共軍驗證機降攻台。

面對威脅，對照國軍日前甫實施的「聯合防禦操演」，地面機甲部隊頻繁偵巡，卻不見有任何防空兵力伴隨掩護；而賴總統宣稱建軍的「台灣之盾」防空系統，恐怕也不能只針對共軍的導彈與巡弋飛彈，須把共軍慢速、低空的直升機、無人機，納入反制對象。

國防部披露本月廿日在台灣海峽中線活動的共軍直升機伴隨無人機航跡，機種不知屬陸航或海航。若是陸航攻擊或運輸直升機伴隨無人機，共軍驗證軍用直升機自大陸沿岸到台灣沿岸的「岸對岸」戰術，可能性很高；尤其，大陸福建省的平潭島與台灣本島的新竹市或桃園市觀音區，距離約為一三○公里至一四五公里之間，軍方公布粗略的航跡顯示，共軍直升機除超越海峽中線以東外，飛行距離很長，若拆解圖示中直升機的航程加以拉直平均，放在海峽兩岸最近處，似足以實現直接跨海岸對岸的目標。

國軍一般地面部隊的反制低空目標的手段，軍團級有復仇者防空飛彈、聯兵旅級「預定」部署肩射刺針飛彈，海軍陸戰隊有雙聯裝刺針飛彈，使用的彈種是同一系列通用彈種；此外，軍團級有陸續獲撥中的國造劍二陸射型飛彈；搭配陸軍鷹眼接戰管制系統雷達作為目標獲得與指揮管制。

裝備性能縱使足以因應，但面對共軍不管運輸或攻擊直升機、聯同無人機對我地面機甲或守備部隊發動的火力制壓，數量恐不足。

共軍不斷測試、強化對台動武時機降與無人機戰力，賴總統倡議的「台灣之盾」防空系統，恐怕不能再只針對反制共軍的導彈與巡弋飛彈，也要將直升機、無人機這類慢速目標納入反制對象，同時將反制用的火砲納入建構的指揮管制系統中，以廉價、量大且精準有效的火砲，作為低空防衛主力。