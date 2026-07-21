RDX炸藥標案裝修公司被解約 國防部：追加或年度預算全數改採自製

國防部採購「RDX」（海掃更）炸藥，因經營室內裝修的福麥國際得標，引發軒然大波，如今福麥無法取得輸出許可，遭國防部開罰併沒收保證金8398萬元。國防部表示，後續將運用追加或年度預算擴充自製產線，全數由軍備局生產製造。

國防部今晚表示，因「RDX」等火藥原物料，係國內廠商無產製能力品項，因此依政府採購法規範，採公開招標、「內購外貨」方式籌購。過程中為廣徵商源，依法訂定廠商資格為「合法設立或登記證明」、「營業項目（國際貿易業）」及「納稅證明」等3項，鼓勵國內廠商參與。

國防部指出，全案於去年10月20日刊登招標公告，12月2日決標福麥公司、12月9日簽約。如今因福麥公司未依契約所訂，於決標次日起180個日曆天內，提供「輸出入許可證明文件」，因此從今年6月1日起，每日以貨款總價千分之2計罰，累計罰金為4275萬893元；另至7月6日止，逾期天數36天已達解約條件，正依契約辦理解約，將沒收履約保證金4123萬元，並刊登停權等行政處分。

國防部強調將加強資格審查與履約監督，以維國防安全。