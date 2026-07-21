國防部：追加或編年度預算擴產線 全數自製RDX炸藥

國防部採購RDX（海掃更）炸藥，因得標商福麥國際無法取得輸出許可，遭國防部開罰併沒收保證金8398萬元。國防部今天表示，後續將運用追加或年度預算擴充自製產線，全數由軍備局生產製造。

室內裝修公司福麥國際去年底以新台幣5億7000萬元得標國軍RDX（海掃更）炸藥採購案，軍備局長林文祥中將昨天備詢表示，當時合約提及簽訂合約後180天內要取得輸出許可，到今年7月6日已逾期36天、已達解約條件，沒收履約保證金、逾期罰款共新台幣8398萬元，並刊不良廠商名單。

國防部晚間對此發布新聞稿指出，因應敵情威脅，國軍為提升不對稱戰力，於去年辦理公開招標籌購該型炸藥，並同步編列特別預算，以擴充自製產能。現因得標商無法依約取得「輸出入許可證明文件」，國防部除予計罰並沒收履約保證金，後續將運用追加或年度預算擴充自製產線，全數由軍備局生產製造。

國防部說明，因「RDX海掃更」等火藥原物料，是國內廠商無產製能力品項，乃依政府採購法規範採公開招標、「內購外貨」方式籌購。為廣徵商源，依法訂定廠商資格為「合法設立或登記證明」、「營業項目（國際貿易業）」及「納稅證明」等3項，鼓勵國內廠商參與。

國防部指出，此案於去年10月20日刊登招標公告、同年12月2日決標福麥公司、12月9日簽約。現因福麥公司未依契約所訂，於決標次日起180個日曆天內提供「輸出入許可證明文件」，故自今年6月1日起，每日以貨款總價千分之2計罰，累計罰金4275萬893元；另至7月6日止，逾期天數36日已達解約條件，刻依契約辦理解約，將沒收履約保證金4123萬元，並刊登停權等行政處分。

國防部強調，面對嚴峻敵情威脅及台灣對外籌獲武器彈藥之艱難挑戰，國軍將持續依建軍備戰實需，依法辦理各項武器裝備籌購作業；並加強資格審查與履約監督，以維護國防安全。