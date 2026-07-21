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「做裝修的得標炸藥、做水電得標軍品原料」 馬文君再轟國防部

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為國防部軍備局能生產HMX、RDX 的205兵工廠高能所位於大樹光復營區。聯合報系資料照
圖為國防部軍備局能生產HMX、RDX 的205兵工廠高能所位於大樹光復營區。聯合報系資料照

福麥室內裝修公司得標RDX高能炸藥的標案，因無法履約遭國防部沒收保證金。立委痛批國防部，採購問題重重，無人機系統驗不過，裝修的得標炸藥、做水電五金得標高純度軍用原料，然後採購失敗、驗測沒過，就怪在野刪凍預算。

立委馬文君指出，近十年國防預算從3000億暴增到9000多億元，還另外編列多項特別預算。而國防部每次都說預算不能等、戰力不能拖，卻沒有回答，錢花下去，究竟換來多少真正可用的裝備？

陸軍花了近10億採購的無人機反制系統，就是最明顯例子。當初她凍結該採購案4億元預算，遭民進黨立委陳培瑜批評阻礙無人機發展，結果該案從2022年開始規畫，前後5年、3次驗測都未通過，還可能造成國軍的戰力空隙。

她批國防部花了5年、編了近10億元，至今仍交不出一套合格可用的反制系統。軍品原料採購同樣問題重重，先前她質疑福麥裝修得標5.9億元的「RDX高爆性炸藥」採購案，部長顧立雄還為其資格打包票，如今遭解約，列不良廠商。

另一件硝基胍採購案，她也質疑廠商資格。軍備局以1950萬元採購3000公斤、純度99%以上的戰車發射藥原料，卻由主要經營水電、電工五金的紘緯科技得標。但一般水電及貿易業者，如何取得高純度軍用原料的輸出許可與進口管道。

軍備局雖回覆該硝基胍採購案目前履約進度正常，經濟部也認為可依規定辦理。可實際上，軍備局在決標前又做了哪些實質查核？不能還是只用一句「符合規定」帶過，更不能等到出問題，才要重演RDX案的解約與罰款。

馬文君強調，支持國防，不等於放棄監督。軍品採購不能只看紙面資格，預算通過前要證明需求與性能，決標前更要查清楚廠商能力。執政黨更不要每次採購失敗、驗測沒過，就怪在野刪凍預算。「不是沒有錢，而是錢給了，國防部卻沒將成果交出來。」

馬文君 國防部 福麥

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