大陸海警船7月第3度襲擾金門 海巡艇近迫併航驅離

海巡署今天下午偵獲4艘中國海警船編隊接近金門限制水域，調派4艘海巡艇一對一近迫併航監控，在海巡強勢應處下，中國海警船已於下午5時許全數轉向航離金門限制水域。

海洋委員會海巡署金馬澎分署指出，第十二巡防區下午3時許偵獲中國海警船編隊4船接近金門限制水域，第一時間啟動應處機制，調派4艘海巡艇實施「一對一」近迫併航監控，在海巡強勢應處下，中國海警船已於下午5時9分轉向航離金門限制水域。這也是中國海警船7月第3度襲擾。

面對中國海警船的侵擾行徑，海巡艇抵達現場後迅速採取近迫併航策略，緊盯各艘海警船動向，靈活運用艇體性能實施壓迫，展現不畏挑釁的堅定執法態度，迫使中國海警船無法繼續深入，並持續透過無線電，以中、英文廣播明確宣告金門海域為台灣管轄水域，要求其離開，成功阻絕中方侵擾行動。

海巡署表示，金門海域為台灣管轄水域，中方持續以灰色地帶手法侵擾台灣限制水域，實質破壞台海及區域和平穩定。面對中方挑釁行徑，海巡署將貫徹「堅定執法、絕不退讓」立場，持續運用情監偵科技精準掌握海域動態，全力守護國家主權與海域安全。