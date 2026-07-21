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展現國艦國造成果 澎湖艦交船暨第六艘「基隆艦」命名下水
台船（2208）展現「國艦國造」成果，21日舉行海巡署1,000噸級巡防艦第五艘「澎湖艦」交船暨第六艘「基隆艦」命名下水聯合典禮，象徵海巡新一代巡防艦建造計畫已接近尾聲，凸顯台船在國防造艦、自主設計及大型船舶整合能力上的競爭優勢。
此次交付的1,000噸級巡防艦，除船體放大、耐浪性提升外，更搭載中科院自主研發的「鎮海武器系統」、120公尺高壓水炮及多功能任務系統，可同時執行護漁、執法、救援及防衛任務。
法人指出，台船已建立長期且穩定的訂單能見度，根據其最新營運規畫，三大產線幾乎滿載，其中國造潛艦產線排程已延伸至2038年以後；商船訂單已排至2030年第1季；第3條產線主要是海巡及海軍各型公務船艦，可望持續承接4,000噸級巡護船及後續國防艦艇商機。
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