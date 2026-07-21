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國軍晉任少將規定放寬 任重要軍職1年可取代主官資歷
國防部近日預告「陸海空軍軍官士官任職條例施行細則」修正草案，內容訂定擔任軍法專長職務者，應依法取得軍法官任用資格；而晉任少將資格從「曾任上校編階之重要主官1年以上者」，修改為「曾任上校編階之重要主官或『重要軍職』1年以上者」。
原法案規定，「擔任軍法專長職務者，經軍法（司法）官考試及格，並符合軍法官任用條件」；新規定修正擔任軍法專長職務者之必要學歷，並將擔任軍法專長職務者，限縮為「應依法取得軍法官任用『資格』」。是否與國防部正規劃全面檢討並修正「軍事審判法」的前奏？外界關注。
同一法條也修訂放寬少將階擬任職務的必要經歷，從原「曾任上校編階之重要主官一年以上者」，放寬為「曾任上校編階之重要主官或重要軍職一年以上者」，不再限於主官職務。
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