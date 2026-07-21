國軍晉任少將規定放寬 任重要軍職1年可取代主官資歷

發生在民國45年7月21日的「七二一空戰」，到今天屆滿70周年。空軍英雄歐陽漪棻擊落2架、擊傷2架共機，破格獲頒青天白日勳章。一段當時空軍機隊返抵嘉義基地，接受官兵慶賀的珍貴彩色影片，近期也公開，成為空軍戰史上，極少數在空戰結束當下就保存的第一手影片紀錄。

2026-07-21 13:10