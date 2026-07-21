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演練手機降速30分 學者：民眾可思考隱蔽與聯繫方式

中央社／ 台北21日電

2026年城鎮韌性演習全台14縣市將演練行動網路降速。學者指出，「斷網」用詞不精確，恐遭有心人士惡意散播；建議民眾可藉這30分鐘行動網路降速時間，嘗試思考當發生天災戰災時，如何熟悉當下環境的隱蔽掩蔽措施，以及跟家人建立聯絡的方式。

2026城鎮韌性演習將分5梯次舉行，其中有2梯次縣市將實施30分鐘的行動網路降速演練，分別為8月10日下午2時30分至3時，在苗栗、台中、南投、彰化、雲林及嘉義縣市實施的中部演習；8月13日下午2時30分至3時，在宜蘭、基隆、台北、新北、桃園及新竹縣市實施的北部演習。

對於社群平台有文章指是演練「斷網」，社團法人安全台灣學會理事長楊太源告訴中央社記者，「斷網」用詞不精準，恐遭有心人士惡意散播，造成民眾與社會很大誤會；此次演練是行動網路「降速」，其影響是在防空演習的30分鐘期間，民眾可能無法用手機上網玩遊戲，但還可以打電話、發送簡訊。

楊太源指出，台灣不是第一個演練行動網路降速的國家，許多國家都曾演練驗證過當網路遭攻擊時的應對模式。對一般民眾來說，行動網路降速30分鐘，就是回到20多年前，手機僅能傳簡訊、打電話的年代，這類演練可讓民眾預先設想，日後當台灣遭受網路攻擊的可能情況。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，過往萬安演習僅納入30分鐘防空演練，此次城鎮韌性（防空）演習期間納入行動網路受阻情境，民眾可透過這30分鐘時間，熟悉自身當下環境的實體隱蔽、掩蔽措施，並思考當面對失去網路情況時，自己要如何跟家人建立聯絡方式。

國安人士也強調，行動網路降速演習不是要求所有民眾購買或學習操作特殊通訊設備，而是要提醒民眾，不要把所有聯絡方式都集中在手機行動網路；即使行動網路降速演習僅實施30分鐘，民眾也可藉此檢視當4G、5G網速變慢時，自己是否有其他聯絡家人的辦法、取得避難資訊以及維持必要日常活動的方式。

至於演練行動網路降速的必要性，蘇紫雲指出，台灣過去也曾遭遇部分區域行動網路中斷情況，例如2025年7月颱風丹娜絲造成部分南部地區網路中斷，顯見不是只有戰災，天災情況也會帶來行動網路中斷；況且，歐洲國家以及新加坡「2026新加坡韌性」等演習，皆導入行動網路擁塞等情境。

國安人士表示，政府推動通訊韌性是採取PACE概念，也就是主要、替代、應變及緊急等多層次通訊安排。亦即，手機行動網路是民眾的主要（Primary）通訊方式，固網、Wi-Fi及室內電話是替代（Alternate）方案；若一般通訊受阻，無線電或其他通訊技術可作為應變（Contingency）工具，而當遇到真正緊急（Emergency）情況時，則須依靠事先約定的集合地點、聯絡人及紙本資訊。

對於此次30分鐘行動網路降速演練，引發社群平台像是「斷網」等議論，楊太源認為，相關部會的說明應該更加簡明易懂，也藉機讓民眾了解，為何需要30分鐘時間來演練行動網路降速，政府部門在這30分鐘時間是在進行何種演練。

蘇紫雲也建議，未來進行動網路降速演練時，可採取封閉模式進行，透過通訊費用減免等方式，擇定志願民眾參與演練，以減少對一般民眾的影響，並透過志願參演民眾的測試結果，獲得各項更精確參數以作為檢討的依據。

南投 苗栗 城鎮韌性演習

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