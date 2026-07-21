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澎湖艦交船基隆艦下水 管碧玲：國艦國造新成果

中央社／ 基隆21日電

海巡署今天舉行第5艘1000噸級巡防艦澎湖艦交船，與第6艘基隆艦命名下水典禮，海洋委員會主委管碧玲說，這兩艘新艦艇，象徵海巡艦艇發展計畫將完成最後拼圖，並展現國艦國造的新成果。

海巡署艦隊分署上午在台灣國際造船股份有限公司基隆廠，舉行CG1007澎湖艦交船，與CG1008基隆艦命名下水聯合典禮，台船公司董事長陳政宏、國民黨立法委員王鴻薇、基隆市副市長方定安等人出席見證，並邀請台灣第1位女性引水人黃昭玲擔任擲瓶嘉賓。

管碧玲致詞說，海巡署之所以堅強是歷經前總統馬英九、蔡英文及總統賴清德很重要的造艦計畫而來，3位總統對於海巡的發展，都當作是國家的重要目標。

管碧玲表示，海委會今年提出海洋治理4大戰略，包括強化海域感知與早期預警、深化國際合作、維護安全航道，以及提升平戰轉換能力，而海巡署正是落實這些戰略最重要的力量。

管碧玲表示，海巡人員即使面對海上灰色地帶襲擾等各種挑戰，仍默默守護著國家的每一天。今年上半年海巡署查獲各級毒品5499公斤、驅離大陸船舶451艘、救生救難241人，破獲高階AI伺服器非法輸出等矚目案件。

陳政宏表示，巡防艦雖然為1000噸級，但滿載排水量高達2100多噸，在海象風浪5級狀況時，可持續提供直升機起降，也具備夜間海上搜救能力，艦上並配有新式衛星寬頻網路系統，提升與陸地基地通訊能力與即時資料交換。

陳政宏說，艦上並搭載鎮海武器系統，可搭載42枚火箭彈，對射程內的目標具備威脅與攻擊能力，另搭配熱顯像系統，並選用夜間照明彈，可強化海上嚇阻與夜間搜救功能。

陳政宏表示，艦上並配備「AMS警報監視管理系統」，由台船公司智慧船舶小組自行開發，整合國內廠商共同製造，將主機、發電機等重大裝備的訊號載入機艙的監控系統，可提高系統的自動化程度，降低船員工作負荷。

管碧玲 基隆 海巡署

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