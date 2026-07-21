共軍直升機首度長時間逗留中線以東 專家憂為攻台做準備

共軍1架直升機昨天越過台海中線，並在中線以東的國軍R9限航區內長時間活動。國防院委任副研究員揭仲指出，這是共軍直升機首次穿越台灣海峽狹窄區域並在中線以東長期活動，令人擔憂共軍直升機可能開始不定期進行攻台空中機動作戰的訓練。

根據國防部公布的最新共軍台海周邊動態，中共在昨天上午10點20分到晚上7時40分間，出動1架直升機與1架無人機，於東引烏坵以東的台灣海峽空域飛行。

國防院委任副研究員揭仲指出，這架直升機不僅越過了海峽中線，還在中線以東實施「限航區穿越飛行」，即沿著與中線大致平行的方向，於國軍在中線以東所劃設的R9限航區內長時間飛行。

揭仲說，這應該是2022年8月中共片面推翻中線默契後，首度有中共直升機在台灣中部至北部，台灣海峽較窄的區域穿越海峽中線；同時也可確定是中共直升機首度在中線以東採取「限航區穿越飛行」模式。換言之，中共在對台灰色地帶行動上，同時出現兩種新態樣。

他指出，2022年8月中共片面推翻中線默契後，中共直升機就常常出現在台灣周邊空域，其中有不少比例是艦載直升機，但這架穿越台灣海峽的直升機，從目前國防部公布的訊息中，無法判斷是艦載直升機或是自陸地起飛的共軍陸航直升機。

揭仲提醒，假如這架直升機是來自共軍陸航部隊，令人擔心共軍陸航直升機可能將不定期於台灣海峽、甚至中線以東進行攻台空中機動作戰的訓練。

揭仲並表示，共軍近年已開始頻繁實施直升機與無人機協同跨海突擊演練，主要演練項目為「偵打一體」及後續兵力輸送，但至今尚未在台灣海峽當面演練過。而昨天於中線以東實施「限航區穿越飛行」者，除直升機外還有1架無人機，讓人懷疑有無可能是共軍直升機與無人機首度於中線以東的國軍限航區內，執行協同作戰訓練。