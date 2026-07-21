學者：中共灰帶侵擾2新態樣　直升機首越中線進限航區

國防部今天公布共機艦動態，昨天1架直升機於台海中線一帶活動。國防院學者揭仲分析，直升機首度穿越台海中線，並在中線以東R9限航區內長時間平行飛行，一天內出現2種灰色地帶新態樣，恐為武力犯台的空中機動與無人機協同作戰訓練，值得關注。

國防部上午公布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲5艘共艦、6艘公務船及4架次共機進入北部、中部及東南空域。值得注意的是，在昨天上午10時20分至昨天晚上7時40分期間，分別有直升機、無人機在台海中線一帶，以及北部及東南方的防空識別區（ADIZ）活動。

國防部智庫、國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲表示，中共昨天出動1架直升機、1架無人機，於東引、烏坵以東的台灣海峽空域飛行；但值得注意的是，這架直升機不僅越過了海峽中線，還在中線以東實施「限航區穿越飛行」，即沿著與中線大致平行的方向，於國軍在中線以東所劃設的R9限航區內長時間飛行。

揭仲認為，這應是2022年8月中共片面推翻中線默契後，首度有中共直升機在台灣中部至北部，台灣海峽較窄的區域直接穿越海峽中線；同時也可確定是中共直升機首度在中線以東採「限航區穿越飛行」模式。換言之，中共在1天之內，於對台灰色地帶行為上，就出現2種新態樣。

揭仲指出，2022年8月中共片面推翻中線默契後，中共直升機就常常出現在台灣周邊空域，其中有不少比例是艦載直升機，例如昨天在北方、東南方鄰接區外，就各有1架艦載直升機；但這架在台灣海峽穿越中線並實施限航區穿越飛行的直升機，就目前國防部公布的訊息中，無法判斷是艦載直升機或是自陸地起飛的共軍陸航直升機。

揭仲分析，若這架直升機是來自中共陸軍航空部隊，則因為國軍在中線以東的四個限航區中，離台灣北部陸地最近的就是R9限航區，讓人擔心這是否為共軍陸航直升機針對武力犯台的空中機動作戰，將開始不定期於台海甚至在中線以東進行訓練的徵兆。

揭仲最後提到，共軍近年已開始頻繁針對日後的武力犯台作戰，實施直升機與無人機協同跨海突擊演練，主要演練項目為「偵打一體」及後續兵力輸送，但迄今尚未在台灣海峽當面演練過；而昨天於中線以東實施限航區穿越飛行，除直升機外還有1架無人機，讓人懷疑有無可能為共軍直升機與無人機首度於中線以東、國軍劃設的R9限航區內，執行協同作戰訓練，值得進一步注意。