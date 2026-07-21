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「七二一空戰」70周年 珍貴慶功影像公開

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民國45年「七二一空戰」結束，F-84G機隊返抵嘉義基地，參戰戰機在座艙下方漆有「086」編號，翼端副油箱及飛行員頭盔，漆有代表22中隊象徵的黃色漆飾。圖／截自Philip Adair影片
民國45年「七二一空戰」結束，F-84G機隊返抵嘉義基地，參戰戰機在座艙下方漆有「086」編號，翼端副油箱及飛行員頭盔，漆有代表22中隊象徵的黃色漆飾。圖／截自Philip Adair影片

發生在民國45年7月21日的「七二一空戰」，到今天屆滿70周年。空軍英雄歐陽漪棻擊落2架、擊傷2架共機，破格獲頒青天白日勳章。一段當時空軍機隊返抵嘉義基地，接受官兵慶賀的珍貴彩色影片，近期也公開，成為空軍戰史上，極少數在空戰結束當下就保存的第一手影片紀錄。

民國45年7月21日，剛換裝噴射戰機的空軍第四大隊，派出4架F-84G戰鬥機前往馬祖、福建外海掩護偵照任務，與共軍米格機爆發空戰，歐陽漪棻中尉以擊落2架、擊傷2架共機的戰績，破格獲頒青天白日勳章。由於F-84G採傳統的直翼設計，早在韓戰時期就被認定性能不如後掠翼的俄製米格15戰鬥機，但性能明顯劣勢的F-84G，在歐陽漪棻的駕駛下，達成擊落2架米格機的不可能任務，成為空軍歷史的傳奇故事。

恰逢「七二一空戰」70周年，一段當年空戰結束後，空軍機隊返回嘉義基地接受官兵慶賀的珍貴彩色影片，近期也曝光。影片中，編號「151」、「152」、「086」、「132」等4架F-84G戰機先後衝場、解散、降落並滑回大坪，領隊牛迅少校、隊員于礎中尉、蔡雲輝上尉及歐陽漪棻中尉陸續下機，接受在場等候長官、同袍的熱烈歡迎。

空軍歷史專家傅鏡平說，這段約2分鐘的影片，是由當時派駐嘉義基地的美軍顧問Philip Adair中校以家庭攝影機拍攝，當時Adair中校因前幾日飛行時受傷住院，當天獲悉空戰勝利的消息，才趕赴機場迎接參戰機員。事後由Adair中校的兒子找到並提供給傅鏡平。這也是空軍戰史上，極少數在空戰結束當天就留下的第一手影片紀錄。

根據歐陽漪棻生前回憶，當天空戰後，曾因油料不足而先降落桃園基地，也讓Adair有足夠時間趕回機場拍下這段珍貴影片。有趣的是，可能是空戰事後第一時間的訊息混亂，Adair中校拍攝時多半聚焦在領隊牛迅少校，創下戰功的歐陽漪棻反而僅在最後合影時閃過數秒，在影片中彷彿成了配角。

民國45年「七二一空戰」結束，F-84G機隊返抵嘉義基地，領隊牛迅少校（前左）、參戰隊員蔡雲輝上尉（後右），接受長官握手祝賀致意。圖／截自Philip Adair影片
民國45年「七二一空戰」結束，F-84G機隊返抵嘉義基地，領隊牛迅少校（前左）、參戰隊員蔡雲輝上尉（後右），接受長官握手祝賀致意。圖／截自Philip Adair影片

民國45年「七二一空戰」結束，F-84G機隊返抵嘉義基地，參戰隊員蔡雲輝上尉步下座機，隊友高高抬起祝賀熱烈歡迎。圖／截自Philip Adair影片
民國45年「七二一空戰」結束，F-84G機隊返抵嘉義基地，參戰隊員蔡雲輝上尉步下座機，隊友高高抬起祝賀熱烈歡迎。圖／截自Philip Adair影片

民國45年「七二一空戰」結束，F-84G機隊返抵嘉義基地，空戰英雄歐陽漪棻中尉（圖中手捧花束）、蔡雲輝上尉（前左），長官與長官合影留念。圖／截自Philip Adair影片
民國45年「七二一空戰」結束，F-84G機隊返抵嘉義基地，空戰英雄歐陽漪棻中尉（圖中手捧花束）、蔡雲輝上尉（前左），長官與長官合影留念。圖／截自Philip Adair影片

民國45年「七二一空戰」結束，第四大隊F-84G機隊返抵嘉義基地，４位參戰飛行員歐陽漪棻中尉（左一）、蔡雲輝上尉（左二）、于礎中尉（右二）、牛迅少校（右一）在戰機前合影留念。圖／截自中華民國空軍臉書粉專
民國45年「七二一空戰」結束，第四大隊F-84G機隊返抵嘉義基地，４位參戰飛行員歐陽漪棻中尉（左一）、蔡雲輝上尉（左二）、于礎中尉（右二）、牛迅少校（右一）在戰機前合影留念。圖／截自中華民國空軍臉書粉專

民國45年「七二一空戰」結束，F-84G機隊返抵嘉義基地，領隊牛迅少校步下編號「151」的座機。圖／截自Philip Adair影片
民國45年「七二一空戰」結束，F-84G機隊返抵嘉義基地，領隊牛迅少校步下編號「151」的座機。圖／截自Philip Adair影片

民國45年「七二一空戰」結束，F-84G機隊返抵嘉義基地，領隊牛迅少校步下座機，接受隊友祝賀。圖／截自Philip Adair影片
民國45年「七二一空戰」結束，F-84G機隊返抵嘉義基地，領隊牛迅少校步下座機，接受隊友祝賀。圖／截自Philip Adair影片

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