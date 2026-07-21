1000噸級澎湖艦交艦、基隆艦下水 台船基隆廠再接3艘5000噸巡護船訂單

海巡署委託台船公司建造6艘1000噸級巡防艦，第5艘「澎湖艦」今天交船，海洋委員會主委管碧玲另為第6艘命名「基隆艦」，並邀請台灣第一位女性引水人黃昭玲，擔任基隆艦擲瓶下水嘉賓，期許海巡弟兄持續在第一線守護海疆。

海巡署執行「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」，委由台船打造6艘1000噸級巡防艦，航速可達24節，續航力6000浬，配置4座高壓消防水砲，具備更長時間海上應處能量。前4艘分別命名彰化艦、台中艦、連江艦和花蓮艦，均已交艦執勤，澎湖艦今天交船，基隆艦今天下水。

今天的澎湖艦交艦儀式，安排愛樂合唱團演唱「外婆的澎湖灣」開唱，管碧玲說，現在聽這首歌，心裡頭想的不只是陽光、沙灘、海浪及仙人掌，而是一群身穿著橘色制服，日夜守護藍色國土的海巡同仁。

管碧玲表示，一年來國際局勢快速變化，台灣站在印太安全重要的位置，海委會因此提出海洋治理四大戰略，分別為強化海域感知以及早期預警的能力、深化國際合作、維護安全航道自由航行、提升平戰轉換的能力，海巡署正是落實這四大戰略的最大力量。

管碧玲為基隆艦命名後，介紹擲瓶貴賓黃昭玲，基隆女中、國立台灣海洋大學畢業後，成為我國第一位女性引水人，更曾獲選模範海員。

管碧玲說，黃昭玲的人生故事，證明只要勇於挑戰，海洋從來不分性別，而且是屬於每個位願意投入的人。期待未來有更多年輕朋友，特別是更多女性，投入海洋事業，共同為台灣開創更廣闊的藍色未來。

管碧玲說，台船基隆廠是台灣造船工業非常重要的一環，海委會信賴基隆廠造艦的責任感跟能力，6艘千噸級巡防艦國艦國造任務即將告一段落，海委會已透過計畫修訂，把6艘5000噸級高緯度遠洋巡護船中的3艘，轉到基隆廠建造，希望廠方如同建造1000噸巡防艦一樣，成功圓滿達成造艦任務。台船基隆廠負責建造

海巡署今天舉辦澎湖艦（左）交船、基隆艦（右）命名下水儀式。記者邱瑞杰／攝影

海巡署委託台船公司建造的1000噸級巡防艦「基隆艦」今天下水，邀請台灣第一位女性引水人黃昭玲擔任擲瓶嘉賓。記者邱瑞杰／攝影

海巡署委託台船公司建造的1000噸級巡防艦「基隆艦」今天下水，邀請台灣第一位女性引水人黃昭玲擔任擲瓶嘉賓。記者邱瑞杰／攝影