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影／巡防艦再添戰力 「澎湖艦」交船、「基隆艦」命名下水

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
海委會今天舉行1000噸級巡防艦第5艘CG1007澎湖艦（右）交船暨第6艘CG1008（左）基隆艦命名下水典禮，由海委會主委管碧玲主持。記者杜建種／攝影
海委會今天舉行1000噸級巡防艦第5艘CG1007澎湖艦（右）交船暨第6艘CG1008（左）基隆艦命名下水典禮，由海委會主委管碧玲主持。記者杜建種／攝影

海洋委員會今天舉行1000噸級巡防艦第5艘CG1007「澎湖艦」交船暨第6艘CG1008「基隆艦」命名下水典禮，由海洋委員會主任委員管碧玲主持。台船公司董事長陳政宏表示，1000噸級巡防艦建造計畫自108年啟動，預計116年完成全數艦艇建造及交船，今天完成第5艘交船及第6艘命名下水，象徵國艦國造計畫持續推進。

陳政宏表示，這個巡防艦雖然號稱是千噸級，但是排水量已經高達2100多噸，相較於過去的巡防艦更長更大，在海象風浪更惡劣的時候，能夠更有效持續的運作，同時也具備海上搜救的能力，並且配備新型的寬頻網路系統，有效提升各艦與基地的通訊及資料交換。

而在武器系統方面，搭載中科院所發展的火箭彈，透過夜間照明系統，可以強化夜間的防禦攻擊與搜救能力。

海委會主委管碧玲致詞時表示，國際情勢快速變化，台灣已經站在印太安全的重要位置，海委會今年提出海洋治理的四大戰略，包括強化海域感知與早期預警能力，深耕國際合作，維護安全航道與自由航行，以及提升平戰轉換的能力，海巡署正是落實這四大戰略最重要的力量。即使面對海上灰色地帶侵擾的各種挑戰，海巡同仁無論如何嚴厲、如何嚴峻的情勢，都堅守崗位捍衛國土、捍衛家園、同時捍衛主權。

管碧玲指出，今年上半年，海巡總共查獲各級毒品高達1499公斤，驅離中國越界捕魚的船舶450多艘，成功營救了241個人，而且破獲高階AI伺服器非法輸出的重大案件。此外，自從開始併除非洲豬瘟到現在，也併除了海漂豬屍189案，有效守護台灣畜牧業的安全，成為人民心目中可以安居樂業最重要的心理基礎。

海委會今天舉行1000噸級巡防艦CG1007澎湖艦（圖）交船典禮，由海委會主委管碧玲主持。記者杜建種／攝影
海委會今天舉行1000噸級巡防艦CG1007澎湖艦（圖）交船典禮，由海委會主委管碧玲主持。記者杜建種／攝影

海委會今天舉行第6艘CG1008（圖）基隆艦命名下水典禮。記者杜建種／攝影
海委會今天舉行第6艘CG1008（圖）基隆艦命名下水典禮。記者杜建種／攝影

海委會今天舉行1000噸級巡防艦第5艘CG1007澎湖艦交船典禮，由海委會主委管碧玲（中）主持，台船董事長陳政宏（左）將澎湖艦模型交給海巡署。記者杜建種／攝影
海委會今天舉行1000噸級巡防艦第5艘CG1007澎湖艦交船典禮，由海委會主委管碧玲（中）主持，台船董事長陳政宏（左）將澎湖艦模型交給海巡署。記者杜建種／攝影

海委會今天舉行1000噸級巡防艦第5艘CG1007澎湖艦交船典禮。記者杜建種／攝影
海委會今天舉行1000噸級巡防艦第5艘CG1007澎湖艦交船典禮。記者杜建種／攝影

澎湖 基隆 管碧玲 海委會

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