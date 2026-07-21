快訊

陽明交大教授狂砍連襟致死 據傳凶嫌自述有「幻聽幻覺、意識干擾」

謝賢部分遺產「林青霞託管」？官方影迷會吐真相

高鐵最暖奇遇！日夫妻遊台搭高鐵突收「驚喜禮物」 感動：也想招待台灣人

聽新聞
0:00 / 0:00

台東太麻里近海22日起管制3天 中科院測試首標「營業秘密」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中科院22日至24日將在台東太麻里近海進行系統測試，最新公布的海域管制圖首度出現「中山科學研究院營業秘密」字樣，引發外界關注。圖／擷取自漁業署官網
中科院22日至24日將在台東太麻里近海進行系統測試，最新公布的海域管制圖首度出現「中山科學研究院營業秘密」字樣，引發外界關注。圖／擷取自漁業署官網

國家中山科學研究院（中科院）預計22日至24日在台東太麻里近海執行系統測試，不過，最新曝光的東南海域演習管制圖中，首度出現「中山科學研究院營業秘密」浮水印字樣，引發外界高度關注。由於中科院對測試內容低調以對，僅表示不便說明，呼籲外界支持國防，也讓這場測試增添不少神祕色彩。

根據中科院發送給農業部漁業署等相關單位的航安通報，此次測試將於7月22日至24日實施。其中，22日下午2時至5時進行測試；23、24日則分別於上午10時至12時及下午1時至5時實施。測試期間，台東縣太麻里近海劃設警戒管制區，相關海域將暫停船舶進入，以維護測試安全。

值得注意的是，此次公開的海域管制圖，首度在圖面標示「中山科學研究院營業秘密」字樣，與過去公告格式不同，引起軍事觀察人士討論，也讓外界對測試內容更加好奇。

對於外界關注的測試項目，中科院並未進一步說明，僅表示相關內容涉及營業秘密，不便對外透露，並希望各界支持國防科研工作。

有軍事專家分析，此次測試不排除與中科院近年積極推動的無人機研發及外銷業務有關，可能是外銷型無人機執行商業合約驗收，或進行系統整合測試。不過，由於中科院未證實，相關內容仍有待官方進一步說明。

據了解，中科院近年經常利用台東太麻里靶場及鄰近空域、海域進行各型無人機測試，包括國造「銳鳶」及「騰雲」等無人機均曾在當地執行飛測任務。此次測試公告因首度出現「營業秘密」字樣，再度引發外界對中科院新型系統研發及無人機測試動向的關注。

中科院近年持續投入無人機研發，並在台東太麻里靶場進行銳鳶、騰雲等無人機測試。聯合報系資料照
中科院近年持續投入無人機研發，並在台東太麻里靶場進行銳鳶、騰雲等無人機測試。聯合報系資料照

台東 中科院

延伸閱讀

空軍擬籌購2代騰雲無人機 與MQ-9B高低配強化監偵

安集雙題材加持 早盤強勢上漲

防衛韌性「斷網」演習引關注 顧立雄：行政院與NCC會開記者會說明

藍白無人機條例草案設罰則 法務部建議釐清疑義

相關新聞

【重磅快評】監院提供最強子彈 升高顧立雄道歉的壓力

以室內裝修為業的台南福麥國際公司去年登記增加國貿業務，隨即拿到國防部RDX高能炸藥標案，引發在野質疑，國防部長顧立雄反擊稱絕無弊端，但昨天國防部證實福麥未獲產地國輸出許可遭解約，最早踢爆此案的藍委王鴻薇反問顧要不要道歉？有意思的是，監察院日前「剛好」完成調查報告，提供子彈給在野黨打顧立雄，這釋放了什麼訊號？

漢光斷網演習 總統府：是降速不是斷網 民主國家普遍做法

漢光演習將演練斷網，在野黨質疑行動斷網的法源依據，總統府發言人郭雅慧21日表示，不是斷網，而是降速演習，針對大規模網路攻擊或是突發天災，民眾都可以知道轉到固網、wifi等其他形式，讓大家有充分準備，其他民主國家也有這種通訊受阻的模擬演練。

1000噸級澎湖艦交艦、基隆艦下水 台船基隆廠再接3艘5000噸巡護船訂單

海巡署委託台船公司建造6艘1000噸級巡防艦，第5艘「澎湖艦」今天交船，海洋委員會主委管碧玲另為第6艘命名「基隆艦」，並邀請台灣第一位女性引水人黃昭玲，擔任基隆艦擲瓶下水嘉賓，期許海巡弟兄持續在第一線守護海疆。

影／巡防艦再添戰力 「澎湖艦」交船、「基隆艦」命名下水

海洋委員會今天舉行1000噸級巡防艦第5艘CG1007「澎湖艦」交船暨第6艘CG1008「基隆艦」命名下水典禮，由海洋委員會主任委員管碧玲主持。台船公司董事長陳政宏表示，1000噸級巡防艦建造計畫自108年啟動，預計116年完成全數艦艇建造及交船，今天完成第5艘交船及第6艘命名下水，象徵國艦國造計畫持續推進。

台東太麻里近海22日起管制3天 中科院測試首標「營業秘密」

國家中山科學研究院（中科院）預計22日至24日在台東太麻里近海執行系統測試，不過，最新曝光的東南海域演習管制圖中，首度出現「中山科學研究院營業秘密」浮水印字樣，引發外界高度關注。由於中科院對測試內容低調以對，僅表示不便說明，呼籲外界支持國防，也讓這場測試增添不少神祕色彩。

「福麥」炸藥標案解約了事？ 藍委：顧立雄未道歉 綠友友持續發大財

位於台南市的室內裝修公司「福麥國際」標得國防部5億多元的炸藥採購案，如今被證實因無法獲得產地許可遭解約，導致標案延宕。國民黨立委王鴻薇今表示，國防部長顧立雄當時為公司背書，如今應出來道歉；國民黨立委羅智強則批評，民進黨政府應說清楚，為什麼「綠友友」發大財的故事，在民進黨執政時不斷發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。