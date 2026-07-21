台東太麻里近海22日起管制3天 中科院測試首標「營業秘密」

國家中山科學研究院（中科院）預計22日至24日在台東太麻里近海執行系統測試，不過，最新曝光的東南海域演習管制圖中，首度出現「中山科學研究院營業秘密」浮水印字樣，引發外界高度關注。由於中科院對測試內容低調以對，僅表示不便說明，呼籲外界支持國防，也讓這場測試增添不少神祕色彩。

根據中科院發送給農業部漁業署等相關單位的航安通報，此次測試將於7月22日至24日實施。其中，22日下午2時至5時進行測試；23、24日則分別於上午10時至12時及下午1時至5時實施。測試期間，台東縣太麻里近海劃設警戒管制區，相關海域將暫停船舶進入，以維護測試安全。

值得注意的是，此次公開的海域管制圖，首度在圖面標示「中山科學研究院營業秘密」字樣，與過去公告格式不同，引起軍事觀察人士討論，也讓外界對測試內容更加好奇。

對於外界關注的測試項目，中科院並未進一步說明，僅表示相關內容涉及營業秘密，不便對外透露，並希望各界支持國防科研工作。

有軍事專家分析，此次測試不排除與中科院近年積極推動的無人機研發及外銷業務有關，可能是外銷型無人機執行商業合約驗收，或進行系統整合測試。不過，由於中科院未證實，相關內容仍有待官方進一步說明。

據了解，中科院近年經常利用台東太麻里靶場及鄰近空域、海域進行各型無人機測試，包括國造「銳鳶」及「騰雲」等無人機均曾在當地執行飛測任務。此次測試公告因首度出現「營業秘密」字樣，再度引發外界對中科院新型系統研發及無人機測試動向的關注。