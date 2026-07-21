【重磅快評】監院提供最強子彈 升高顧立雄道歉的壓力

以室內裝修為業的台南福麥國際公司去年登記增加國貿業務，隨即拿到國防部RDX高能炸藥標案，引發在野質疑，國防部長顧立雄反擊稱絕無弊端，但昨天國防部證實福麥未獲產地國輸出許可遭解約，最早踢爆此案的藍委王鴻薇反問顧要不要道歉？有意思的是，監察院日前「剛好」完成調查報告，提供子彈給在野黨打顧立雄，這釋放了什麼訊號？

王鴻薇去年底爆料，福麥以5.7億元得標RDX採購案，由於資本額僅1900萬元，加上國防部多年未外購RDX，令外界懷疑箇中「奧妙」，甚至還傳出業者與賴總統關係匪淺的說法。當時福麥聲稱已取得美國大廠十年獨家代理權，顧立雄受訪動怒反問「我們設立一定的資本額就會讓它容易履約嗎？我們去計較這個公司的名字就會讓它能夠履約嗎？」他還痛批外界質疑是「誇大不實、傷害國家安全」。

顧立雄的話說得大聲，但才過半年，廠商拿不到印度輸出許可，之前說美國大廠的獨家代理權也不知是真是假，反正派不上用場；藍委馬文君詢問履約進度，軍備局長說福麥未在簽約後180天內取得輸出許可，截至7月6日已逾期36天，國防部依法解約並沒收履約保證金與罰款共8398萬元，並予以停權處分，列不良廠商名單。

軍備局長的字字句句都在證明一件事，即國防部的把關機制根本漏洞百出，而福麥案只是其中一例，顧立雄去年霸氣護航只見律師性格，對國防產業、軍備籌獲根本沒做好功課。

藍委謝龍介更爆料，國防部之所以決定與福麥解約，主因就是檢調已介入調查，幕後掮客擔心不法行徑曝光，才選擇棄標，而國防部也是因為檢調動作與廠商未取得產地輸出許可才與福麥解約；如果真是如此，檢調應該更積極追揪出不法，才能革除軍方多年積弊。

在福麥案之前，國防部的「蛇吞象」的採購案還真是不少，例如彈藥與底火採購案，幾與福麥同一模式，幾家小公司都是變更營業登記後即拿下軍品標案，最大的爭議是這些業者沒有實績，不僅立委質疑國防部審查鬆散，可能導致軍用物資陷入斷供風險，連不少深綠背景的監委都看不下去。

顧立雄是律師出身，當初面對福麥案之所以動怒、霸氣回嗆，主要是基於「合約防禦機制」及「制度依法行政」的底氣；只是軍備軍品採購水深，隨著福麥違約，這已經不是顧說「在交出炸藥前，一毛錢都不會給」的問題，而是嚴重耽誤國防時程、國防可能出現破口的重大疏失，這才是關鍵。

嚴肅來說，福麥案雖只是縮影，但已確實對裝備籌獲時程造成耽誤，國軍核心彈藥補充因此延宕半年以上，不對稱戰力建置受到衝擊，更打亂自主生產線的建置節奏，主其事者將國家安全與軍備整備當作兒戲？還是滿腦心思只想照顧綠友友廠商？

即使面臨廢院危機的監察院也看出問題，監委賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑上月提出報告，點出國防部盲目迷信最低標的問題，導致外行廠商輕易得標，無視專業實績，未對廠商的軍工背景、爆材運輸或與國際原廠的實質合作關係進行實質審查，結果是劣幣驅逐了良幣。

另一個問題是國防部架空國防產業發展條例，明明已經立法通過產發條例，早有產合會報機制防範不具資格的空殼或外行廠商介入重大軍工籌獲，但軍方行政怠惰與本位主義，大多數軍品採購另闢路徑，不作部會橫向協調，本土國防產業供應鏈的推動因此牛步，導致國家戰備進度嚴重延誤。

監察院的報告不會改變廢監院的潮流趨勢，但從政治效應來看，此際發布的調查報告確提供在野黨質疑執政黨的最強子彈，客觀驗證在野一貫的質疑，戳破顧立雄「沒虧錢就沒事」的敘事邏輯，拉高政治責任，升高顧須為過往言論道歉的壓力。