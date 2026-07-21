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漢光斷網演習 總統府：是降速不是斷網 民主國家普遍做法

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
在野黨質疑行動斷網的法源依據，總統府發言人郭雅慧21日表示，不是斷網，而是降速演習。記者陳儷方／攝影
在野黨質疑行動斷網的法源依據，總統府發言人郭雅慧21日表示，不是斷網，而是降速演習。記者陳儷方／攝影

漢光演習將演練斷網，在野黨質疑行動斷網的法源依據，總統府發言人郭雅慧21日表示，不是斷網，而是降速演習，針對大規模網路攻擊或是突發天災，民眾都可以知道轉到固網、wifi等其他形式，讓大家有充分準備，其他民主國家也有這種通訊受阻的模擬演練。

國軍漢光演習將於8月5日至14日展開，其中的城鎮韌性演習將首度演練斷網，中部縣市10日、北部縣市13日下午的演習期間，行動電話上網會受阻。決策引發質疑。

郭雅慧表示，此次演練並非「斷網」，而是採取網路降速方式，模擬天然災害、大規模網路攻擊等情境，演練將測試當行動通訊受到影響時，能否順利切換至固網、Wi-Fi及其他備援通訊方式，讓政府各部門及民眾熟悉應變流程，強化跨機關協調能力。

郭雅慧強調，通訊演習不是台灣首創，日本、南韓、新加坡，以及歐盟等民主國家，都有針對斷電、網路攻擊等通訊受阻等情況做演練模擬，這是民主國家提升韌性的普遍做法。

只有北部及中部納入手機斷網演習的原因，郭雅慧說明，考慮手機的使用及人口密度，中部及北部人口占了7成3，手機的使用密度也最高，且之前南部及離島已因海底斷網及颱風災害而發生過通訊受阻的情形，已發生過實際情境。

郭雅慧說，這次是優先北部及中部，接下來還是會推廣全國，其他縣市也會納入演練範圍，循序漸進提升全國通訊韌性。

總統府 郭雅慧 漢光演習

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