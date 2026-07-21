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「福麥」炸藥標案解約了事？ 藍委：顧立雄未道歉 綠友友持續發大財

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
福麥國際室內裝修公司承攬國防部5億多元台幣炸藥採購案，如今遭證實無法履約。聯合報系資料照
福麥國際室內裝修公司承攬國防部5億多元台幣炸藥採購案，如今遭證實無法履約。聯合報系資料照

位於台南市的室內裝修公司「福麥國際」標得國防部5億多元的炸藥採購案，如今被證實因無法獲得產地許可遭解約，導致標案延宕。國民黨立委王鴻薇今表示，國防部長顧立雄當時為公司背書，如今應出來道歉；國民黨立委羅智強則批評，民進黨政府應說清楚，為什麼「綠友友」發大財的故事，在民進黨執政時不斷發生。

福麥國際公司去年登記增加國貿業務，隨即贏得國防部採購RDX高能炸藥的標案，引發在野立委質疑。顧立雄當時稱絕無弊端，不過國防部官員昨在立院備詢時證實，福麥已因無法獲得產地國輸出許可，遭國防部解約，並沒收履約保證金4123萬元，加上逾期罰款4275萬元，總共8398萬元。

王鴻薇指出，當時她踢爆一家進口賣馬桶的室內裝修公司，得標5.9億元的國防部炸彈標案，隨即引發社會譁然，外界質疑這樣特殊的標案，怎麼會讓一家過去沒有多少實績的室內裝修公司標得？

王鴻薇說，當時顧立雄認為外界的質疑沒有必要，該公司的營業專案是什麼並不重要；可如今這家公司無法履約，也無法取得國外的輸出許可，使得標案必須要解約。即便國防部稱罰款及違約金八千多萬元，但標案已經延宕，如此草率、充滿貓膩且疑點重重的標案，難道國防部不需要有人負責嗎？尤其顧立雄當時幫這家公司背書，難道不應該出來道歉嗎？

國民黨立委羅智強受訪時表示，在野黨在監督國家預算的過程中已經屢屢指出，民進黨執政後把國難當成發財契機的狀況屢見不鮮，這次相關事件也只是冰山一角。他指出，過去COVID-19危機時，口罩國家隊、高端疫苗都引起很大爭議；缺蛋時期也變成綠油油發財的契機。如今國防預算大幅增加，已經是國民黨執政時期的3倍以上，可是換來卻是馬桶飛上天，各種廠商也跟著雞犬升天。

羅智強說，民進黨政府應該向人民說清楚，為什麼綠友友發大財的故事，在民進黨執政時不斷發生。民進黨把國家預算當成照顧綠友友廠商的金山寶藏，結果就是這些沒有國防實際業績，也沒有品質和能力的廠商，卻可以生產裝備和武器。

羅智強表示，如果真的發生台海衝突或戰爭，這些不合格、不堪用廠商製造的武器，將成為國家最大的危機和破口。在野黨重視國家防衛，人民也非常在乎，所以才會給民進黨將近過去3倍的國防預算，國民黨執政時國防預算大約3000億元，現在已經到9000億元多，還不包括特別預算。

他批評，給民進黨政府這麼多錢，卻拿去照顧綠油油廠商，民進黨對得起人民嗎？一旦成為國防和國家安全的破口，民進黨要如何向人民交代？

福麥 顧立雄 王鴻薇 國防部

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