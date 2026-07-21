城鎮韌性演習首納行動網路降速 110、119不受影響

2026年城鎮韌性演習首度納入「行動網路降速」演練，國安官員今天表示，8月10日中部、13日北部防空演習期間，將在演習區域實施30分鐘行動網路降速，驗證通訊受阻時政府應變及民眾備援能力；語音通話、簡訊、災防告警及110、119等緊急通訊，均不受影響。

國安官員強調，這次演習是第一次辦理行動通訊網路降速演練，首輪選定全國行動通訊流量最密集的地區實施；未來，將逐步擴大辦理範圍至全國各縣市，強化全國通訊韌性整備。

國安官員表示，今年城鎮韌性防空演習分為5個梯次舉行，有2梯次縣市將實施30分鐘行動網路降速演練，分別為8月10日下午2時30分至3時，在苗栗、台中、南投、彰化、雲林及嘉義縣市實施的中部演習；8月13日下午2時30分至3時，在宜蘭、基隆、台北、新北、桃園及新竹縣市實施的北部演習。

國安官員指出，僅中部與北部實施演練，原因是南部、東部及外離島近年都曾經歷實際通訊受阻情境，包括颱風丹娜絲造成嘉義、台南大範圍停電及基地台受損，花蓮0403地震後曾啟用低軌衛星及微波通訊，馬祖也曾因海纜中斷長達50天而依賴微波通聯，這些區域因有過實際受阻與復原的經驗；因此，此次優先聚焦在人口密集的中部、北部，盼藉由演習補強政府與民眾應變能力。

國安官員說明，演習並非切斷網路，而是降低行動網路速度，高流量應用如串流影音追劇、影片上傳、視訊通話，以及大量雲端備份等將較易受影響；但基本語音通話、簡訊、文字訊息，以及災防告警服務仍可正常使用。

國安官員表示，演練規劃已針對醫療、金融、交通及治安等4大面向進行評估，確保核心功能不受影響。

國安官員強調，此次降速演練只影響4G、5G公眾行動網路，家用固網、室內Wi-Fi、室內電話、軍方專屬網路，以及高科技業者專屬網路均不受影響；救護車、消防車另有無線電通聯系統，軍方也使用專屬網路，因此緊急應變及軍事指揮不受影響。

金融及交通方面，國安官員表示，ATM是透過實體網路運作，交通號誌也有獨立網路，均可正常運作；民眾使用感應式支付結帳，後端交易若透過商家固網，原則上也不受影響。不過，若使用手機4G、5G進行網路下單、上傳身分證件或即時金融交易，可能受到影響，建議避開演習時段，或改用固網、Wi-Fi。

國安官員指出，演習前將透過細胞廣播簡訊、電視跑馬燈、廣播、電信業者，以及各類App進行全國性宣導；演習當下也會同步發布告警訊息，提醒民眾優先使用語音、簡訊及固網、Wi-Fi等替代通訊方式。

國安官員表示，台灣不是第一個演練網路降速通訊受阻的國家。日本近年將停電、斷網及網路攻擊納入基礎設施韌性演習，南韓在「乙支自由護盾」演習中模擬GPS干擾及網路攻擊，北約近年演習也將GPS干擾及通訊受阻納入演練情境，「這不是台灣獨創，是國際趨勢」。

國安官員說，天災、大規模網路攻擊，都可能造成通訊受阻，政府必須循序漸進，讓社會熟悉主要、替代、應變及緊急等不同通訊手段，「有準備，更安全」。