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城鎮韌性演習首驗證跨縣市支援 軍民共用情境操演

中央社／ 台北21日電

國安人士今天表示，2026年城鎮韌性演習將首度與漢光演習更完整結合，城鎮演習由去年的1天延長為2天，採軍民共用情境，並首度驗證跨縣市協同作業，演練醫療地下化、疏散撤離、醫療後撤、聯合交通運輸及無人機運補等項目，強化全社會防衛韌性。

國軍「漢光42號」實兵演習將於8月5日至14日展開，國安人士表示，今年漢光與城鎮韌性演習的軍民整合實兵演練將分兩梯次進行，8月6日至7日在高雄、屏東，8月12日至13日在新北、宜蘭。

國安人士指出，今年城鎮韌性演習由過去上午兵推、下午實作，改為1天完整兵推、1天完整實作；地方政府除開設緊急應變中心，也須在醫療站、救濟站、物資配送站等實體場域演練。

國安人士表示，今年城鎮演習有5大重點，包括結合漢光演習採軍民共同情境、跨區協同演練、驗證疏散撤離與醫療後撤等軍民整合機制、演練醫療地下化，以及驗證無人機物資運補能力。

國安人士指出，今年跟往年相較的最大不同點是「軍民整合」。去年雖配合漢光演習期程，但軍方、地方政府仍各自操演；今年則採共同情境，地方政府須同步回應軍方與民間需求，軍方也將派員進駐地方緊急應變中心，強化資訊交換與協調。

此外，今年首度進行跨縣市協同演練，由高雄與屏東、新北與宜蘭互相支援，驗證災害發生時，鄰近縣市如何支援傷患後送、物資調度、收容安置及交通運輸。

國安人士說，今年也將驗證3項軍民整合重點，包括預防性及緊急疏散撤離、醫療後撤及擴充醫療量能，以及聯合交通運輸指揮。

醫療整備方面，國安人士表示，今年新增「醫療地下化」演練，驗證醫院如何先行降載，將非急迫病患疏轉，並把手術、急救及病患照護移至地下樓層或較受保護空間；高風險地區醫療機構也將演練撤離至後方醫院，保存醫療量能。

另外，演習也將驗證大型多軸無人機運補能力，在屏東演練運送醫療及救難物資。

國安人士指出，軍民整合並非台灣獨有，以色列、新加坡、芬蘭及北約等均已納入年度演練。面對複合式災害及區域安全挑戰，政府希望透過持續演練，建立軍方、地方政府與民間共同應變能力，提升全社會韌性。

國安人士表示，面對中國近年在台海、東海及南海周邊擴大軍事活動，台灣不會忽視相關威脅，演習也將持續朝更逼真、更貼近實際情境的方向精進。

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