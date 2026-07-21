顧立雄否認海鯤將交艦 不設定期限

立法院外交及國防委員會昨天邀請國防部進行「國軍軍品採購履約爭議與違約致獲裝期程延宕採購策略精進作為」專案報告。民進黨立委沈伯洋質詢，外傳海鯤號潛艦將於八月底、九月初完工交船，隨即由海軍二五六戰隊進行成軍前準備，消息是否為真？國防部長顧立雄否認此說，強調一切以安全與品質為上，不設定期限。

顧立雄說，海鯤艦正進行相關潛航測試，後續會進行深水潛航，沒有一定八月底或九月初的說法。沈伯洋追問，所以相關說法只是媒體的猜測？顧立雄回答「是」。

另外，我國在幾年前就向美國洽購Mk48重型魚雷，用於更換現役海龍、海虎號潛艦所使用、已經老舊的德國ＳＵＴ魚雷，以及未來服役的海鯤艦，然而，至今遲遲不能交貨。

國防部戰規司長黃文啟中將回答民眾黨立委王安祥質詢時表示，為了避免讓三艘潛艦「完全沒有」所需的魚雷，我方已經與美方協商替代方案，不過事涉機密，目前還不能公開談論此事。

由於Mk48是美國海軍現役唯一的潛艦用魚雷，所謂替代方案，可能是動用美軍庫存魚雷，代替生產線上新造。